Kako crvenokose dame da sačuvaju sjaj i intenzitet boje – saveti za kosu koja oduzima dah!

Jer vatrena nijansa zaslužuje pažnju, ali i pravu negu.

Crvena kosa je posebna – privlačna, upečatljiva i puna karaktera. Ali koliko god volimo tu vatrenu nijansu, ona zahteva pažnju. Boja crvene kose brže gubi intenzitet, a vlasi se mogu isušivati, posebno ako su tretirane farbanjem. Pravi ritual nege pravi razliku između ravnog i mat izgleda i kose koja sija kao iz magazina.

Prvi korak je izbor šampona i regeneratora – birajte proizvode namenjene farbanoj kosi, posebno one sa UV filterima i prirodnim uljima. Oni štite boju od ispiranja i spoljašnjih faktora, poput sunca i zagađenja. Takođe, šampon birajte po tipu kose, ali nikada ne perite prečesto – dva do tri puta nedeljno je idealno za očuvanje nijanse.

Za dodatni sjaj i intenzitet boje, maska ili ulje jednom do dva puta nedeljno čine čuda. Ulja poput argana, jojobe ili slatkog badema hrane kosu, obnavljaju vlasi i čine boju vibrantnom. Maska se može ostaviti i duže od preporučenog vremena – kosa voli pažnju.

Toplota stilizovanja može biti neprijatelj crvenokosih dama. Fen, pegla ili figaro iznad 180°C mogu brzo izbledeti boju. Zato koristite sprej za zaštitu od toplote, a kada je moguće, dajte kosi odmor i osušite je prirodno.

I na kraju, vodite računa o ishrani i hidrataciji – kosa je odraz zdravlja iznutra. Dovoljno tečnosti, proteina i vitamina će učiniti da boja bude živopisna, a vlasi snažne i sjajne.

Crvenokosa kosa je više od boje – to je stav. Sa pravom negom i ljubavlju prema svojim pramenovima, vaša nijansa može trajati duže, sjati lepše i biti baš onakva kakvu svi pamte – privlačna, sjajna i neodoljiva.

Autor: S.Paunović