Ove uređaje nikako ne uključujte u produžni kabl: Jedna greška može skupo da vas košta

Kada ponestane utičnica, produžni kabl deluje kao najbrže i najjednostavnije rešenje. Uključimo još jedan uređaj, pa još jedan - i ne razmišljamo mnogo. Međutim, upravo ta svakodnevna navika krije ozbiljan rizik.

Preopterećen produžni kabl jedan je od čestih uzroka kratkog spoja i požara u domaćinstvu, a mnogi nisu svesni da određene uređaje nikada ne bi smeli da priključuju preko njega.

Stručnjaci upozoravaju - nije problem samo u broju uključenih aparata, već u njihovoj snazi i kvalitetu samog kabla.

Zašto produžni kabl može biti opasan?

Na svakom produžnom kablu jasno je naznačena maksimalna snaga koju može da podnese. Ako se ta granica prekorači, dolazi do pregrevanja, topljenja izolacije, kratkog spoja, a u najgorem slučaju i do požara.

Zato je važno:

proveriti maksimalnu snagu produžnog kabla

sabrati snagu svih uključenih uređaja

voditi računa o kvalitetu kabla i utikača

Električari naglašavaju da problem često nastaje i zbog nekvalitetnih utičnica i produžnih kablova kupljenih na neproverenim mestima.

Grejna tela preko 2000 W nikada na produžni kabl

Električari posebno upozoravaju na grejna tela.

Ako imate grejalicu, električni radijator ili drugo grejno telo jačine 2000 W (2 kW) ili više, savet je da ga uključujete direktno u zidnu utičnicu.

Dodatni problem nastaje kada se dugački kablovi namotaju u krug - tada se toplota dodatno zadržava i povećava rizik od pregrevanja.

Nikada ne povezujte "kabl na kabl"

Jedna od najopasnijih grešaka jeste povezivanje produžnih kablova - stavljanje jednog u drugi.

Time se vrlo lako prekoračuje maksimalno dozvoljena snaga, a instalacija postaje nestabilna. Posledica može biti varničenje, topljenje plastike i izbijanje požara.

Kompletan spisak uređaja koje ne treba uključivati u produžni kabl

U nastavku su uređaji koje stručnjaci izdvajaju kao rizične za povezivanje preko produžnog kabla:

Frižider, zamrzivač i šporet

Uređaji sa velikom potrošnjom struje, poput frižidera, zamrzivača i električnog šporeta, ne bi trebalo da budu priključeni preko produžnog kabla.

Oni rade konstantno i povlače značajnu količinu energije, što može opteretiti instalaciju.

Veš mašina

Prosečna veš mašina godišnje troši oko 1150 kWh, što je velika potrošnja električne energije. Zbog toga nije preporučljivo uključivati je preko produžnog kabla.

Grejalice, TA peći i električni radijatori

Grejna tela su među najrizičnijim uređajima za produžne kablove. Njihova velika snaga lako može dovesti do pregrevanja instalacije.

Toster i manji kućni aparati velike snage

Iako deluju bezazleno, tosteri i slični kućni aparati mogu imati snagu od 500 do 1000 W. U kombinaciji sa drugim uređajima, lako mogu preopteretiti kabl.

Kompjuter i laptop

Iako ne troše mnogo struje, osetljivi uređaji poput kompjutera i laptopa mogu se oštetiti usled naponskih oscilacija ili kratkog spoja.

Na šta još treba obratiti pažnju?

Stručnjaci savetuju:

kupujte produžne kablove debljine 2,5 milimetra

birajte proverene proizvođače

izbegavajte produžne kablove sa dodatnim prekidačima ako nisu kvalitetni

ne ostavljajte više snažnih uređaja uključenih preko noći

Što manje kontakata i spojeva - to je bezbednije.

Jedna mala navika može sprečiti veliku štetu

Produžni kabl jeste praktično rešenje, ali nije namenjen za sve uređaje. Posebno u zimskim mesecima, kada se koriste grejalice i dodatna rasveta, rizik od preopterećenja značajno raste.

Jednostavna provera snage i pravilno povezivanje mogu sprečiti ozbiljne posledice.

Jer kada je reč o struji - bezbednost uvek mora biti na prvom mestu.

Autor: Marija Radić