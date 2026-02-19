POVRATAK DVEHILJADITIH: ZAŠTO NAS PROŠLOST PONOVO OSVAJA

Od plitkih farmerki i sjajnih usana do pop hitova i prvih rijaliti emisija – estetika s početka veka ponovo je svuda oko nas.

Dvehiljadite su se vratile tiho, a sada su svuda. U modi, muzici, šminki, pa čak i u načinu na koji uređujemo fotografije. Plitke farmerke, kratke majice, šljokice, plastične šnale i sjaj za usne ponovo su deo svakodnevice mlađih generacija.

Ali zašto baš taj period?

Prvi razlog je nostalgija. Oni koji su tada odrastali danas su odrasli ljudi sa uticajem na trendove. Povratak na početak veka za njih predstavlja vreme bezbrižnosti, pre velike ekonomske krize i pre nego što su društvene mreže preuzele potpunu kontrolu nad svakodnevicom.

Drugi razlog je cikličnost mode. Istoričari odevanja odavno primećuju da se trendovi vraćaju na svakih dvadesetak godina. Ono što je nekada bilo zastarelo, postaje sveže novim generacijama koje taj period nisu lično doživele.

Treći razlog je želja za jednostavnijim vremenom. Početak dvehiljaditih bio je era prvih mobilnih telefona, muzičkih kanala i tinejdžerskih serija. Digitalni svet postojao je, ali nije bio sveprisutan. Upravo ta mešavina stvarnog i virtuelnog danas deluje privlačno.

Povratak se vidi i u muzici – ritmovi sa početka veka, plesni refreni i pop zvezde tog doba ponovo su u centru pažnje. Stil je hrabar, pomalo kičast, ali zabavan i neopterećen pravilima.

Vraćanje dvehiljaditim nije samo modni trend, već emotivno utočište. U vremenu brzih promena i stalne napetosti, povratak estetici iz perioda koji pamtimo kao jednostavniji donosi osećaj sigurnosti. Prošlost možda ne možemo vratiti, ali njen duh rado pozajmljujemo.

Autor: S.Paunović