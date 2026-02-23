Jednostavan trik za savršeno ispeglane košulje: Ispod navlake stavite ovaj kuhinjski predmet

Mala promena, a velika razlika - i odeća izgleda besprekorno.

Ako vam se često dešava da tokom peglanja na košuljama ostanu neželjene linije i pregibi, rešenje je jednostavnije nego što mislite. Potrebna vam je samo - aluminijumska folija.

Pre nego što počnete da peglate, skinite navlaku sa daske za peglanje i preko cele površine stavite sloj aluminijumske folije. Zatim vratite navlaku i nastavite sa peglanjem kao i obično.

Folija odbija toplotu, pa se tkanina zagreva i sa donje strane. Zahvaljujući tome, odeća se pegla ravnomernije i brže, bez stvaranja dodatnih nabora koji se često pojave kada peglom pređete preko već ispeglanog dela.

Ovaj trik je posebno koristan za košulje, bluze i tanje materijale na kojima se svaka nepravilnost odmah vidi. Osim što sprečava duple pregibe, može i značajno da skrati vreme peglanja.

Važno je da foliju postavite ravno, bez gužvanja, kako ne bi ostavila tragove na tkanini. Takođe, povremeno proverite stanje navlake i folije kako biste bili sigurni da je peglanje bezbedno i efikasno. Jednostavna promena može da napravi veliku razliku, a vaša odeća će izgledati uredno.

Autor: S.M.