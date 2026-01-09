Ovo je idealan program za veš mašinu: Uz ovaj trik odeća traje duže i izgleda kao nova

Ako želite da vam odeća godinama izgleda kao prvog dana, rešenje je jednostavnije nego što mislite. Najnovija naučna istraživanja otkrila su da najhladniji i najkraći program pranja u veš mašini najmanje oštećuje tkanine, savršeno čuva boje i značajno produžava vek garderobe.

Istraživači su ostali iznenađeni rezultatima koji su pokazali da je hladan ciklus pranja u trajanju od oko 30 minuta ubedljivo najefikasniji kada je u pitanju očuvanje kvaliteta materijala.

30 minuta naspram standardnih programa

U poređenju sa standardnim programom za pamuk na 40 stepeni, koji obično traje oko 85 minuta, kratko hladno pranje pokazalo je drastično bolje rezultate. Naučnici su testirali desetine majica različitih boja i materijala, uključujući čist pamuk i mešavine sa poliesterom, a rezultati su jasni:

Glavne prednosti kratkog i hladnog pranja:

Čuva intenzitet boja: Boje ostaju žive i ne blede nakon nekoliko pranja.

Sprečava bojenje veša: Znatno smanjuje prelazak boje sa jedne tkanine na drugu.

Štiti vlakna: Materijal se ne "tanji" i ne gubi formu.

Štedi energiju: Manje zagrevanja vode znači i niži račun za struju.

Toplija voda – veće oštećenje

Tokom testiranja, naučnici su sakupljali svaku kap vode iz ciklusa pranja kako bi izmerili količinu oslobođenih mikrovlakana. Rezultati su bili neumoljivi: što je temperatura vode viša i ciklus duži, oštećenja su ozbiljnija.

Zanimljivo je da se gubitak vlakana i propadanje odeće nastavljaju podjednakim intenzitetom čak i nakon 16 pranja, što znači da odeća "stari" svakim novim dugim ciklusom na visokoj temperaturi. Ovaj trend je primećen bez obzira na to da li je reč o prirodnom pamuku ili sintetici.

Zaključak koji menja navike

Ako ste navikli da veš perete na višim temperaturama „za svaki slučaj“ ili kako bi bio čistiji, nauka poručuje drugačije: za svakodnevnu odeću koja nije ekstremno zaprljana, hladno i kratko pranje je najbolji izbor.

Pravilo je jednostavno – manje toplote i manje vremena znači manje štete za vašu garderobu.

Autor: Dalibor Stankov