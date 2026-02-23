Kupila je tri kuće za 25 godina i otkrila kako: Ako znate odgovore na ova 3 pitanja, imaćete nekretninu brže nego što ste ikada sanjali

Stručnjak za lične finansije savetuje o budžetu, agentima i emocionalnim aspektima ove važne odluke.

Kupovina kuće predstavlja jednu od najvećih životnih odluka, podjednako finansijski cilj i emotivni iskorak u neizvesnost. Farnoš Torabi, stručnjak za lične finansije i autorka nagrađivanog podkasta „So Money“, već više od deset godina sluša priče svojih slušalaca o potrazi za idealnim domom.

- Tokom 25 godina kupila sam tri nekretnine. To iskustvo prošla sam u dvadesetim, tridesetim i četrdesetim godinama, u različitim životnim okolnostima i na različitim tržištima. Uvek imajte u vidu sopstvenu situaciju i posavetujte se sa pouzdanim finansijskim stručnjakom za konkretne savete - napisala je Farnoš za CNBC Make It.

Kuća koju kupite ne mora da bude vaš dom zauvek

"Svoj prvi stan u Njujorku kupila sam 2004. godine, sa 24 godine. Bio je to mali studio na sedmom spratu zgrade na Aper Vest Sajdu, iznad jednog bara. Prelazio je granice mog budžeta i stalno sam brinula da li sam donela pravu odluku, ali verovala sam da će to biti moj dom zauvek.

Od 2009. do 2011. iznajmljivala sam drugi stan, a zadržala studio koji sam na kraju prodala 2014. Godine 2011. moj suprug Tim i ja kupili smo veći stan u Bruklinu. Tu smo devet godina podizali dvoje male dece i mislila sam da će to biti naš dom zauvek.

Međutim, 2020. shvatili smo da želimo više prostora, dvorište i drugačiju školu za sina. Potpisivanje ugovora za kuću bilo je stresno, posebno jer je to bio početak pandemije, kada je sve delovalo nesigurno.

Danas živimo u severnom Nju Džerziju, u ulici punoj drveća. Ne tvrdim da je ovo naš dom zauvek, ali nadam se da je barem dom dok deca ne završe školu i vidimo šta će biti sa porezom na imovinu. I to je sasvim u redu".

Pronađite osobu koja odlično poznaje lokalno tržište

"Veoma sam zahvalna našoj poslednjoj agentkinji. Odlično je poznavala tržište u našem gradu i bila pouzdan vodič kada je trebalo angažovati advokata za nekretnine i inspektora kako bi sve teklo bez problema.

Kuće mogu da se pojave na tržištu u četvrtak, da se razgledaju tokom vikenda i već u ponedeljak da budu pod ugovorom. Možda ćete imati samo 30 minuta da pogledate nekretninu i nekoliko dana da pošaljete ponudu.

Lokalni agenti razumeju kako se određeni krajevi ponašaju, kako funkcionišu cene i koje su kuće dostupne pre nego što se uopšte pojave u javnoj ponudi".

"Lako je pretraživati oglase, oduševiti se nekretninama i maštati o novom domu, a da pritom nemate jasnu sliku koliko možete da izdvojite. I meni se to dešavalo više puta.

Zato, pre nego što mašta uzme maha, razgovarajte sa bankom ili kreditnim savetnikom kako biste utvrdili koliku pozajmicu možete da dobijete, koje su opcije za učešće i da li imate problema sa kreditnom istorijom ili dugovima.

Sve to utiče na kamatnu stopu kada dođe vreme za preodobrenje kredita. Još jedan savet je da proučite svu dokumentaciju pre nego što postane hitno. Poslednje što želite, jeste da u panici čitate pravne papire dok odlučujete o možda najvećoj kupovini u životu. Postavite sva pitanja na vreme".

Izraz „dom iz snova“ može da pojača pritisak

"Moja osmogodišnja ćerka me je nedavno pitala: 'Zašto ste tata i ti izabrali baš ovu kuću?'. Odgovorila sam da ima mnogo toga što smo tražili - dovoljno soba, dobru kuhinju, dvorište i ravnu ulicu idealnu za vožnju bicikla i bez poplava kada pada jaka kiša.

Nisam rekla da je savršena, jer to ne bi bilo tačno. Ipak, mogli smo da zamislimo sebe kako ovde živimo i budemo srećni. I uklapala se u naš budžet. Umesto da pitate: 'Da li je ovo moj dom iz snova?', postavite sebi tri pitanja:

Mogu li sebe da zamislim ovde najmanje pet do sedam godina?

Da li mi ova rata i dalje omogućava da štedim i investiram?

Da li ovo odgovara onome ko sam sada, a ne onome ko mislim da bi trebalo da budem jednog dana?

Takav način razmišljanja skida veliki pritisak i pomaže da se fokusirate na ono što je zaista važno".

Izbacite reč „treba“ iz svog rečnika

"Kupovina ili iznajmljivanje nije pitanje onoga što 'treba' da uradite, što vaši roditelji misle da je ispravno ili što rade vaši vršnjaci. Reč je o tome šta u ovom trenutku podržava vaš život.

Možda želite da kupite jer:

Želite sigurnost fiksne rate umesto nepredvidivog povećanja kirije

Spremni ste da se skrasite

Želite da gradite kapital umesto da novac odlazi na kiriju

Želite veću kontrolu nad prostorom u kome živite

Planirate porodicu ili dugoročnu budućnost

Kada znate svoje 'zašto', ceo proces postaje mnogo manje zastrašujući. Na kraju, ne postoji pogrešan izbor. Postoji samo ono što funkcioniše za vas", napisala je.

Autor: S.M.