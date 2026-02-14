DONETA VAŽNA ODLUKA: Ova grupa građana dobija 20.000 dinara jednokratne pomoći

Za jednokratnu novčanu pomoć za trudnice i roditeljski dodatak za prvo dete ove godine u budžetu grada obezbeđena su sredstva u iznosu od oko 25 miliona dinara.

Kako ističu iz Sekretarijata za društvene delatnosti Grada Subotice i ove godine trudnice u 28. nedelji dobijaće jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 20 hiljada dinara.

Takođe, dodaje se da će roditeljski dodatak za prvo dete iznositi 15 hiljada dinara.

Iz Sekretarijata za društvene delatnosti Grada Subotice, ističu da se zahtev podnosi nadležnoj gradskoj službi u utvrđenom roku, te da se isplata se vrši nakon odobrenja.

Ističe se da na ovaj način nastavljaju jednu kontinuiranu podršku porodicama sa teritorije Subotice.

Naglašava se da može da se koriste obe vrste pomoći. Naime, jednokratna pomoć trudnicama ne isključuje mogućnost da porodice dobiju roditeljski dodatak.

Autor: S.M.