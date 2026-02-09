AKTUELNO

ČETIRI MILIONA DINARA ZA STIPENDIJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE Podrška studentima i nezaposlenima u Brusu

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Opština Brus je u Budžetu za ovu godinu izdvojila potrebna finansijska sredstva za studentske stipendije i samozapošljavanje građana u ukupnom iznosu od 4 miliona dinara.

Prvim rebalansom Budžeta za 2026. godinu opredeljena su sredstva za stipendije studenata u visini dva miliona dinara, a biće dodeljena najboljim mladim akademcima u toku ove godine, posle javnog konkursa.

Takođe, rebalansom Budžeta planirana su i sredstva za samozapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije ove potkopaoničke opštine u iznosu od dva miliona dinara, a biće podeljena u toku godine, posle raspisivanja konkursa.

Autor: A.A.

#Brus

#Novac

#Studenti

#nezaposleni

#pare

#samozapošljavanje

#stipendija

