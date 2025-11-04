Država ulaže 138 miliona dinara u lovstvo: Podrška očuvanju divljači i modernizaciji lovišta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je konkurs za raspodelu sredstava namenjenih održivom razvoju i unapređenju lovstva u Srbiji za ovu godinu. Za realizaciju projekata opredeljeno je ukupno 138,8 miliona dinara.

Od tog iznosa, 40,36 miliona dinara namenjeno je za završetak projekata započetih u 2024. godini, dok je 98,43 miliona dinara predviđeno za nove projekte koji će se realizovati u lovnoj 2025/2026. godini.

Konkurs je usmeren na aktivnosti koje doprinose očuvanju i unapređenju populacija divljači i njihovih staništa. Podrška obuhvata:

mere za povećanje brojnosti i poboljšanje populacionih karakteristika divljači,

izgradnju, opremanje i unapređenje lovnih objekata i lovačkih domova,

unapređenje monitoringa divljači i staništa kroz nabavku terenskih vozila, specijalizovane opreme, hraniva i medikamenata,

sprovođenje stručnih edukacija u oblasti lovstva.

Predviđene su i subvencije za osiguranje, digitalizaciju procesa i unapređenje informacionih sistema, kao i sredstva za nabavku opreme za privremeno skladištenje odstreljene divljači.

Konkurs omogućava i finansiranje revitalizacije populacija sitne divljači u lovištima pogođenim elementarnim nepogodama, kao i nabavku računarske opreme za lovačke organizacije sa područja AP Kosovo i Metohija.

Detalji o uslovima za učešće dostupni su na zvaničnoj internet stranici Uprave za šume.

Autor: Dalibor Stankov