VAŽNO OBAVEŠTENJE POVODOM 100.000 DINARA JEDNOKRATNE POMOĆI: Evo koji građani treba da se prijave za novac

Nezaposlene trudnice sa prebivalištem u opštini Inđija mogu da ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu višem od 100.000 dinara, saopšteno je iz Centra za socijalni rad, prenose lokalni mediji.

Napominje se da je reč o meri lokalne podrške koja ima za cilj da budućim majkama obezbedi veću finansijsku sigurnost tokom trudnoće.

Pravo na ovu pomoć imaju nezaposlene trudnice koje su najmanje šest meseci prijavljene u opštini Inđija i koje su ušle u 28. nedelju trudnoće.

Za ostvarivanje prava neophodno je dostaviti odgovarajuću medicinsku i ličnu dokumentaciju.

Kako se ističe iznos ove jednokratne podrške odgovara prosečnoj zaradi u Srbiji.

Prosečna neto plata u Srbiji 107.937

Prosečna neto plata u Srbiji za treći kvartal ove godine iznosila je 107.937 dinara i bila je nominalno veća za 11,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS) u svojoj publikaciji Trendovi, III kvartal 2025.

Nominalne zarade su se od početka godine kretale u skladu sa kretanjem realne ekonomije i budžeta, istovremeno se prilagođavajući tržišnim pokazateljima, tj. ponudi i potražnji radne snage, naveli su iz RZS, preneo je danas Tanjug.



Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i podnošenju zahteva dostupne su u Centru za socijalni rad Inđija.

Autor: D.Bošković