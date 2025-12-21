AKTUELNO

Društvo

VAŽNO OBAVEŠTENJE POVODOM 100.000 DINARA JEDNOKRATNE POMOĆI: Evo koji građani treba da se prijave za novac

Izvor: Alo, Foto: Pixabay.com ||

Nezaposlene trudnice sa prebivalištem u opštini Inđija mogu da ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu višem od 100.000 dinara, saopšteno je iz Centra za socijalni rad, prenose lokalni mediji.

Napominje se da je reč o meri lokalne podrške koja ima za cilj da budućim majkama obezbedi veću finansijsku sigurnost tokom trudnoće.

Pravo na ovu pomoć imaju nezaposlene trudnice koje su najmanje šest meseci prijavljene u opštini Inđija i koje su ušle u 28. nedelju trudnoće.

Za ostvarivanje prava neophodno je dostaviti odgovarajuću medicinsku i ličnu dokumentaciju.

Kako se ističe iznos ove jednokratne podrške odgovara prosečnoj zaradi u Srbiji.

Prosečna neto plata u Srbiji 107.937

Prosečna neto plata u Srbiji za treći kvartal ove godine iznosila je 107.937 dinara i bila je nominalno veća za 11,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS) u svojoj publikaciji Trendovi, III kvartal 2025.

Nominalne zarade su se od početka godine kretale u skladu sa kretanjem realne ekonomije i budžeta, istovremeno se prilagođavajući tržišnim pokazateljima, tj. ponudi i potražnji radne snage, naveli su iz RZS, preneo je danas Tanjug.


Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i podnošenju zahteva dostupne su u Centru za socijalni rad Inđija.

Autor: D.Bošković

#Jednokratna pomoć

#Novac

#građani

#pare

#pomoc

POVEZANE VESTI

Društvo

Stiže nova jednokratna pomoć! Evo kako do prijave u dva koraka!

Društvo

STIŽU 'ŠUŠKE' Ovi građani Srbije dobiće po 10.000 dinara - Pogledajte da li će se i vama posrećiti!

Beograd

Evo kako da se prijavite za pomoć od 20.000 dinara od grada! Svi detalji na jednom mestu, uskoro leže novac na račune

Društvo

STIŽE NAJNOVIJA JEDNOKRATNA POMOĆ OD 15.000 DINARA! Važno obaveštenje za dve grupe građana

Društvo

STIŽE NOVA POMOĆ DRŽAVE! Evo ko će dobiti novac

Društvo

GRAD BEOGRAD DAJE PO 20.000 DINARA SVIM UČENICIMA! Evo kada roditelji mogu da očekuju novac