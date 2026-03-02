Tommy Hilfiger proleće 2026: moderna klasika u duhu Kalifornije

U novoj kampanji za proleće 2026, modna kuća Tommy Hilfiger otvara vrata sveta u kojem se stil ne nosi samo na odeći, već i u načinu života.

Reč je o pažljivo režiranoj slici savremenog američkog optimizma koja predstavlja spoj opuštenosti, društvenosti i prepoznatljive estetike koja već četiri decenije oblikuje DNK brenda.

Kampanja je nastala pod okriljem kompanije PVH Corp., a zamišljena je kao svojevrsno pozivno pismo u privatni univerzum dizajnera - prostor u kojem se moda prirodno prepliće sa umetnošću, muzikom i pop-kulturom. U središtu priče je ideja zajedništva: susreta generacija, stilova i energija koje se spontano stapaju u jedinstvenu atmosferu.

Na čelu glumačke postave nalaze se Patrick Schwarzenegger i Abby Champion, dok se u epizodnim pojavljivanjima pojavljuju imena iz različitih sfera savremene kulture. Od muzičke legende Lionel Richie i supermodela Iman do umetnika nove generacije poput MGK i vozača Formule 1 Checo Péreza. Fotografije potpisuje Lachlan Bailey, dok je filmski segment režirao Roman Coppola.

Kolekcija za proleće 2026 inspirisana je zapadnom obalom Sjedinjenih Država i kalifornijskim shvatanjem elegancije koja je nenametljiva, ali precizno oblikovana. Klasični komadi poput polo majica i ragbi silueta reinterpretirani su kroz nove teksture i grafičke detalje, dok lagani laneni materijali i slojevito odevanje naglašavaju prelaz između dnevnog i večernjeg stila. Posebna pažnja posvećena je denimu, sa novim krojevima prilagođenim savremenim proporcijama.

Kolekcija je dostupna u svim Tommy Hilfiger radnjama u Beogradu u Galeriji, Ušću, Rajićevoj, Big Fashion Novi Sad, svim Fashion & Friends multibrend radnjama kao i online na fashionandfriends.com i mobilnoj aplikaciji.

Autor: Iva Besarabić