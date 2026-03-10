Dakota Johnson u novoj Calvin Klein kampanji za proleće 2026: minimalistička senzualnost i povratak 90-ih

Modni brend Calvin Klein predstavlja kampanju za proleće 2026 u kojoj se po prvi put u ulozi zaštitnog lica pojavljuje glumica Dakota Johnson. Kampanja donosi minimalistički pristup i fokus na ključne komade sezone, a to su lagani donji veš i džins inspirisan siluetama devedesetih.

U fokusu nove kolekcije nalaze se modeli donjeg veša dizajnirani sa idejom maksimalne udobnosti i gotovo neprimetnog osećaja na koži. Linije Ultralight i Icon Cotton Modal pružaju laganu podršku i osećaj „druge kože“, dok je Perfectly Fit Ultralight grudnjak razvijen uz spacer cup tehnologiju koja omogućava izuzetno lagan, ali oblikovan fit.

Denim segment kolekcije oslanja se na jednostavnost kao ključnu estetiku. Model Archive High Rise Slim Jean reinterpretira prepoznatljivu siluetu devedesetih - visok struk, usko prateći kroj i ravne nogavice. U kombinaciji sa Relaxed Trucker jaknom u vintage plavim nijansama, ovaj komad donosi opuštenu, nenametljivu estetiku. Tu je i Baggy Jean, model sa opuštenom siluetom koji odiše samouverenim, ležernim stilom. Zajedno, ovi komadi ističu ideju da je upravo jednostavnost ključ savremenog samopouzdanja.

Kampanju potpisuje reditelj i fotograf Gordon von Steiner, koji donosi novu interpretaciju prepoznatljive Calvin Klein estetike: spoj samouverenosti, senzualnosti i minimalizma. Vizuelna priča prati Dakotu Johnson tokom opuštenog dana kod kuće, daleko od reflektora, dok fotografije i video balansiraju između suptilne senzualnosti idiskretnog humora. Fokus je, kao i uvek, na samim komadima: novim krojevimadenima i inovacijama u segmentu donjeg veša.

„CalvinKlein jeans i donji veš imaju bezvremenski kvalitet zbog kog se u njima odmah osećatedobro“, izjavila je Dakota Johnson. „Trenuci kada je žena samakod kuće, bilo da radi, čita ili jednostavno uživa u svom vremenu mogu bitiizuzetno oslobađajući i senzualni. Upravo ta energija, u kombinaciji saikonografijom brenda Calvin Klein, delovala mi je istovremeno jedinstveno iklasično. Ova kampanja slavi ideju da možete biti udobni, slobodni i seksi nasopstveni način.“

Ovi ali i drugi komadi brenda Calvin Klein dostupni su u Calvin Klein Underwear radnji u SC Ušće, u Calvin Klein Jeans radnjama u Galeriji i Rajićevoj u Beogradu, BIG Fashion u Novom Sadu, kao i u Fashion&Friends radnjama širom Srbije i regiona. Kolekcija je dostupna i online na fashionandfriends.com i putem istoimene mobilne aplikacije.

Autor: Iva Besarabić