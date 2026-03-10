AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Dakota Johnson u novoj Calvin Klein kampanji za proleće 2026: minimalistička senzualnost i povratak 90-ih

Izvor: Pink.rs, Foto: USTUPLJENE FOTOGRAFIJE/fASHION COMPANY ||

Modni brend Calvin Klein predstavlja kampanju za proleće 2026 u kojoj se po prvi put u ulozi zaštitnog lica pojavljuje glumica Dakota Johnson. Kampanja donosi minimalistički pristup i fokus na ključne komade sezone, a to su lagani donji veš i džins inspirisan siluetama devedesetih.

U fokusu nove kolekcije nalaze se modeli donjeg veša dizajnirani sa idejom maksimalne udobnosti i gotovo neprimetnog osećaja na koži. Linije Ultralight i Icon Cotton Modal pružaju laganu podršku i osećaj „druge kože“, dok je Perfectly Fit Ultralight grudnjak razvijen uz spacer cup tehnologiju koja omogućava izuzetno lagan, ali oblikovan fit.

Foto: USTUPLJENE FOTOGRAFIJE/fASHION COMPANY

Denim segment kolekcije oslanja se na jednostavnost kao ključnu estetiku. Model Archive High Rise Slim Jean reinterpretira prepoznatljivu siluetu devedesetih - visok struk, usko prateći kroj i ravne nogavice. U kombinaciji sa Relaxed Trucker jaknom u vintage plavim nijansama, ovaj komad donosi opuštenu, nenametljivu estetiku. Tu je i Baggy Jean, model sa opuštenom siluetom koji odiše samouverenim, ležernim stilom. Zajedno, ovi komadi ističu ideju da je upravo jednostavnost ključ savremenog samopouzdanja.

Kampanju potpisuje reditelj i fotograf Gordon von Steiner, koji donosi novu interpretaciju prepoznatljive Calvin Klein estetike: spoj samouverenosti, senzualnosti i minimalizma. Vizuelna priča prati Dakotu Johnson tokom opuštenog dana kod kuće, daleko od reflektora, dok fotografije i video balansiraju između suptilne senzualnosti idiskretnog humora. Fokus je, kao i uvek, na samim komadima: novim krojevimadenima i inovacijama u segmentu donjeg veša.

Foto: USTUPLJENE FOTOGRAFIJE/fASHION COMPANY

„CalvinKlein jeans i donji veš imaju bezvremenski kvalitet zbog kog se u njima odmah osećatedobro“, izjavila je Dakota Johnson. „Trenuci kada je žena samakod kuće, bilo da radi, čita ili jednostavno uživa u svom vremenu mogu bitiizuzetno oslobađajući i senzualni. Upravo ta energija, u kombinaciji saikonografijom brenda Calvin Klein, delovala mi je istovremeno jedinstveno iklasično. Ova kampanja slavi ideju da možete biti udobni, slobodni i seksi nasopstveni način.“

Ovi ali i drugi komadi brenda Calvin Klein dostupni su u Calvin Klein Underwear radnji u SC Ušće, u Calvin Klein Jeans radnjama u Galeriji i Rajićevoj u Beogradu, BIG Fashion u Novom Sadu, kao i u Fashion&Friends radnjama širom Srbije i regiona. Kolekcija je dostupna i online na fashionandfriends.com i putem istoimene mobilne aplikacije.

Autor: Iva Besarabić

