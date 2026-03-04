Neradni dani za Uskrs i 1. maj 2026: Idealna prilika za prolećno putovanje po Srbiji

Proleće 2026. donosi nam savršenu priliku za predah i mini odmor. Pravolsavni Uskrs i Prvi maj spajaju se sa vikendima, pa je pred nama nekoliko neradnih dana koje možemo iskoristiti za putovanje kroz Srbiju, uživanje u prirodi, tradiciji i domaćoj gastronomiji.

April i maj su najlepši meseci za istraživanje Srbije. Priroda je u punom cvatu, planine su obojene zelenilom, a banje, etno sela i gradovi nude bogat program za praznike. Neradni dani povodom pravoslavnog Uskrsa i Praznika rada idealna su prilika da pobegnemo iz svakodnevice i otkrijemo neke od najlepših destinacija koje naša zemlja nudi.

Neradni dani za Uskrs 2026. godine

Pravoslavni Uskrs 2026. godine obeležava se u nedelju 12. aprila prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve. Neradni dani počinju od Velikog petka 10. aprila i traju zaključno sa drugim danom Uskrsa, odnosno do ponedeljka 13. aprila.

To znači da nas očekuje produženi vikend od četiri dana. Idealna prilika za kratko putovanje, odlazak na selo, boravak u prirodi ili posetu nekom od manastira širom Srbije. Mnogi biraju da praznik provedu u mestima poput Fruška gora, poznatoj po svojim manastirima i vinskim putevima, ili na obroncima Zlatibor, gde spoj čistog vazduha i tradicionalne kuhinje garantuje pravi odmor.

Uskršnji praznici su vreme porodičnog okupljanja, farbanja jaja i negovanja tradicije. Ako ostajete u gradu, poseta hramovima i šetnja kroz staru gradsku jezgru u mestima poput Novi Sad ili Niš može biti poseban doživljaj.

Prvi maj donosi još dana za odmor

Samo nekoliko nedelja nakon Uskrsa, stiže i Prvi maj, Praznik rada. U 2026. godini 1. maj pada u petak, što automatski znači produženi vikend od tri dana, zaključno sa nedeljom 3. maja.

Mnogi će ove dane iskoristiti za tradicionalni prvomajski uranak u prirodi. Izletišta širom Srbije tada postaju mesta okupljanja porodica i prijatelja. Nacionalni park Tara nudi spektakularne vidikovce i netaknutu prirodu, dok Đerdapska klisura pruža spoj reke, planina i istorije.

Za ljubitelje gradskog odmora, Beograd i Novi Sad nude bogat kulturni program, šetnje pored reke i brojne gastronomske festivale koji se tradicionalno organizuju tokom praznika.

Kako najbolje iskoristiti spoj praznika i proleća

Kombinacija toplog vremena, neradnih dana i bogate turističke ponude čini april i maj savršenim mesecima za domaći turizam u Srbiji. Bilo da birate planine, banje, sela ili gradove, važno je da na vreme rezervišete smeštaj jer su praznični termini među najtraženijima.

Ako planirate kraći odmor, razmislite o destinacijama koje su udaljene do dva sata vožnje. Tako ćete maksimalno iskoristiti slobodne dane bez dugih putovanja. Srbija obiluje skrivenim prirodnim oazama, etno domaćinstvima i autentičnim restoranima koji nude tradicionalne specijalitete poput jagnjetine ispod sača, domaćih pita i vina sa lokalnih vinogorja.



Pred nama su dani kada možemo da usporimo, provedemo vreme sa najbližima i podsetimo se koliko je naša zemlja bogata prirodnim lepotama i tradicijom. Iskoristite neradne dane za Uskrs i Prvi maj da upoznate Srbiju na drugačiji način.

Autor: D.Bošković