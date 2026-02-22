Stižu novi neradni dani! Evo koliko ćemo odmarati za Vaskrs i Prvi maj: Ovako možete da napravite pravi mini odmor

Građani Srbije neće dugo čekati na nove neradne dane, predstojeći vaskršnji i prvomajski praznici pružaju idealnu priliku za produženi odmor i kratka putovanja.
Mnogi već sada razmišljaju kako da maksimalno iskoriste slobodne dane, bilo za porodične aktivnosti, putovanja ili predah između poslovnih obaveza i pripreme za letnju sezonu.
Zvanični neradni dani povodom Vaskršnjih praznika za vernike pravoslavne vere traju od 10. do 13. aprila, što znači četiri vezana dana odmora, a odmah zatim neradni su i 1. i 2. maj za Praznik rada.
Za turistički sektor ovo je tradicionalno jedan od jačih perioda u prolećnoj sezoni, dok zaposleni dobijaju priliku za predah između prvog kvartala i početka letnje sezone.
Poslodavci i zaposleni već sada prave računicu kako najbolje iskoristiti raspored praznika, jer raspored kalendara ove godine omogućava nekoliko atraktivnih opcija za produženi vikend.
Ostali neradni dani i praznici u 2026.
Prvi dan Jom Kipura, za pripadnike jevrejske zajednice, 20. septembar neradan.
Dan pobede, 9.maj, obeležava se radno, a takođe i Vidovdan 28. juna (nedelja). Zatim, 21. oktobar - Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu – obeležava se radno.
U sredu, 11. novembra je neradan dan jer se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Prvi dan Božića, za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, 25. decembar je neradan.
Autor: D.Bošković