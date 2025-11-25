Čak 4 slobodna dana za Novu godinu: Ovo su neradni datumi u 2026.

Nova 2026. godina počinje produženim vikendom, jer prvi neradni dani padaju u četvrtak i petak, pa će mnogi građani u narednu godinu ući sa četiri slobodna dana za odmor.

Sledeći praznični dani stižu odmah i sledećeg meseca, odnosno sredinom februara kada se obeležava Dan državnosti Srbije (15–17. februar).

Takođe, vaskršnji praznici obeležavaće se od 10 do 13. aprila, (petak – ponedeljak), dok katolici Vaskrs obeležavaju nedelju dana ranije – od 3. do 6. aprila.

Ubrzo sledi 1. maj, koji pada u petak, što znači praznovanje tri dana zaredom, odnosno do nedelje.

Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice), sreda 27. maj, obeležiće se neradno, a nedelja 20. septembar, takođe će biti neradna za pripadnike jevrejske zajednice, kada se obeležava prvi dan Jom Kipura poznat i kao “Dan pomirenja” ili “Dan pokajanja”.

Svi građani Srbije neradno će obeležiti 11. novembar, Dan primirja, koji sledeće godine pada u sredu. Na kraju godine, za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih zajednica, Božić 25. decembra donosi poslednji neradni dan u 2026. godini.

Neradni dani i praznici u Srbiji za 2026. godinu:

1. i 2. januar (četvrtak – petak): Nova godina – neradni dani

7. januar (sreda): Božić (pravoslavni) – neradni dan

27. januar (utorak): Sveti Sava – obeležava se radno

15, 16. i 17. februar (nedelja – utorak): Dan državnosti – neradni dani

20. mart (petak): Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) – neradni dan

3, 4, 5. i 6. april (petak – ponedeljak): Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) – neradni dani

10, 11, 12. i 13. april (petak – ponedeljak): Vaskršnji praznici (pravoslavni) – neradni dani

22. april (sreda): Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu – obeležava se radno

1. i 2. maj (petak-subota): Praznik rada – neradni dani

9. maj (subota): Dan pobede – obeležava se radno

27. maj (sreda): Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) – neradni dan

28. jun (nedelja): Vidovdan – obeležava se radno

20. septembar (nedelja): Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) – neradni dan

21. oktobar (sreda): Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu – obeležava se radno

11. novembar (sreda): Dan primirja u Prvom svetskom ratu – neradni dan

25. decembar (petak): Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) – neradni dan

Autor: Iva Besarabić