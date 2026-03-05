RAZBIJAMO MODNI MIT: Secon hand nije odeća za siromašne!

Polovna garderoba odavno više nije znak nemaštine, već stila, održivosti i pametne kupovine.

Godinama se kod nas second hand garderoba povezivala sa predrasudama – kao nečija stara odeća, poslednja opcija ili nužno rešenje. Međutim, realnost modne industrije danas izgleda potpuno drugačije. U eri brze mode, second hand postaje svesni izbor ljudi koji žele kvalitet, autentičnost i održivost. Kupovina polovnih komada više nije skrivena praksa, već trend koji podržavaju i stilisti i influenseri.

Jedan od najvećih mitova jeste da je takva garderoba lošeg kvaliteta. Naprotiv – u second hand radnjama često se mogu pronaći komadi od prirodnih materijala, pa čak i brendirana odeća koja je nošena minimalno. Za razliku od masovne proizvodnje, stariji komadi često imaju bolju izradu i dugotrajnije krojeve.

Druga zabluda tiče se higijene. Ozbiljne second hand prodavnice prolaze kroz procese selekcije i čišćenja, a dodatno pranje kod kuće je svakako standardna praksa, kao i kod nove garderobe. Strah od „nečijeg traga“ više je psihološki nego realan, posebno kada znamo koliko se hemikalija koristi u proizvodnji potpuno nove odeće.

Važan aspekt koji se često zanemaruje jeste ekološki. Tekstilna industrija jedan je od najvećih zagađivača na svetu, a produžavanje životnog veka odeće direktno smanjuje otpad i potrošnju resursa. Kupovinom second hand komada, biramo odgovorniji odnos prema planeti, ali i sopstvenom budžetu.

Na kraju, moda je igra identiteta. U moru uniformisanih komada iz tržnih centara, second hand pruža priliku da pronađete nešto drugačije, unikatno i lično. Možda je upravo vreme da prestanemo da sudimo etiketi – i počnemo da cenimo stil.

Autor: S.Paunović