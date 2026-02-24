AKTUELNO

Orman koji radi za tebe: 10 komada koji rešavaju svaku 'nemam šta da obučem' krizu!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Manje stvari, više kombinacija – pametna moda za pametne dane.

Svi imamo pun orman i isti problem – kombinacija nema nigde. Tajna nije u još jednoj impulsivnoj kupovini, već u pametno složenoj osnovi koja funkcioniše kao modni lego sistem. Kada imaš dobre temelje, stil postaje lak, a jutarnja panika nestaje. Manje komada, ali sa više karaktera – to je formula koja radi.

Prva liga su klasična bela košulja, kvalitetan blejzer, ravne farmerke koje savršeno stoje, mala crna haljina i jednostavna bela majica. To su komadi koji podnose i patike i štikle, i kancelariju i večernji izlazak. Dodaj na to dobar crni ili bež mantil, midi suknju neutralne boje i pantalone visokog struka – i već imaš desetine kombinacija bez mnogo razmišljanja.

Ne zaboravi obuću i detalje: kvalitetne kožne mokasine ili salonke i jedne minimalističke patike mogu da transformišu isti outfit u potpuno novu priču. Torba srednje veličine u neutralnoj nijansi i diskretan nakit zaokružuju izgled bez napora. Poenta je da sve međusobno razgovara – boje, krojevi i materijali treba da budu kompatibilni.

Foto: Pixabay.com

Pametan orman ne znači dosadan stil. Naprotiv, kada osnova funkcioniše, trend komad koji dodaš svake sezone dolazi do izražaja. Umesto da stalno juriš “nemam šta da obučem” osećaj, napravi sistem koji radi za tebe. Jer pravi luksuz nije u količini, već u lakoći izbora.

Autor: S.Paunović

