Nešto me radi, ne znam šta: Mina priznala Teodori da se ljubila sa Terzom, ali vezu ne želi ni za tri života! (VIDEO)

Sad je ona kombinacija!

Mina Vrbaški svratila je do Bele kuće kako bi doručkovala i usput je popričala sa Teodorom Delić, te joj je tom prilikom priznala da se ljubila sa Borislavom Terzićem Terzom, ali je istakla da nikako ne želi vezu s njim.

- Ljubila sam se sa Terzom, ljubilo mi se - rekla je Mina.

- Je l' ste sad u vezi? - upitala je Teodora.

- Ne - rekla je Mina.

- Sad ti biraš da budeš kombinacija - dodala je Delićeva.

- Ma ne. Ima nešto, nešto me radi... Ne znam šta je to - rekla je Mina.

Autor: N.Panić