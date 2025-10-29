AKTUELNO

Zadruga

Nešto me radi, ne znam šta: Mina priznala Teodori da se ljubila sa Terzom, ali vezu ne želi ni za tri života! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sad je ona kombinacija!

Mina Vrbaški svratila je do Bele kuće kako bi doručkovala i usput je popričala sa Teodorom Delić, te joj je tom prilikom priznala da se ljubila sa Borislavom Terzićem Terzom, ali je istakla da nikako ne želi vezu s njim.

- Ljubila sam se sa Terzom, ljubilo mi se - rekla je Mina.

- Je l' ste sad u vezi? - upitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne - rekla je Mina.

- Sad ti biraš da budeš kombinacija - dodala je Delićeva.

- Ma ne. Ima nešto, nešto me radi... Ne znam šta je to - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

