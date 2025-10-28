AKTUELNO

NAŠ ODNOS NEMA PERSPEKITIVU: Anastasija ne želi pomirenje sa Borom, priznala da nije za ozbiljnu vezu: NISMO JEDNO ZA DRUGO! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Anastasija Brkić rešila je da konačno stavi tačku na odnos sa Borom Santanom.

- Nećemo biti zajedno. Samo ćemo biti prijatelji. Zašto bi bili zajedno, nakon svega što si izrekao? Ja hoću da ti se izvinim jer sam bila sinoć nenormalna. Bruka je i sramota, ali ja ništa pogrešno napravila nisam. Meni je onaj Mića rekao svašta. Na mene se moj ćaća nije drao, a kamoli Mića. On je našao meni da govori da sam ja ku*va. De*ilčina jedna - upitala je Anastasija.

- O čemu si želela da pričamo? - upitao je Bora.

- Nećemo biti zajedno. Ja sam više opušten tip, ti nisi. Ja stvarno mislim da ne idemo jedno uz drugo. Mene ova veza smara, iskreno da ti kažem. Blam, sve ono juče naše je pravi blam - rekla je Anastasija.

- Bolje je da ne budemo zajedno - rekao je Bora.

- Naš odnos nema nikakvu perspektivu, iskreno. Ja kad izađem, idem vamo, idem tamo. Nisam ja devojka koja je sad za ozbiljnu vezu, iskreno da ti kažem - rekla je Anastasija.

