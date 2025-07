SPREMNA DA KRENE OD NULE! Aleksandra veruje u harmoničan odnos sa Milovanom, priznala da nikad nije ni prestala da ga voli! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Tema današnje debate u Eliti je da li je u ljubavi sve dozvoljeno. Naredna je na ovu temu govorila Aleksandra Nikolić, kojoj je moderator, Ivan Marinković dao reč.

- Šta si ti sve dozvolila sebi, a šta Milovanu? - upitao je Ivan.

- Mnoge stvari sam mu dozvoljavala, ali više ne planiram to da ikada više dozvolim. Ušla sam sa njim u odnos dok je bio oženjen, verovala sam da nije iskren u potpunosti, ali nisam imala u planu da će to toliko daleko da odmakne. Činjenica je da nisu normalne neke stvari, ali sad to ne može da se promeni - rekla je Aleksandra.

- Meni sada deluje kao da si Milovana više puta varala, jer mi nije logično da se više pričao o tome šta ste jedno drugom izgovorili, nego to što si ti bila intimna sa mnom i da to nema nikakvu težinu. Deluje kao da ga nisi varala samo sa bivšim mužem, već i sa još nekim muškarcima - dodao je Ivan.

- Ne, nisam to radila. Nismo mi liberalni toliko, koliko se čini. Neke veze moraju da pređu mnoge poteškoće, kako bi se na kraju sve iskristalisalo. Vratilo se sve kako meni, tako i njemu - rekla je Aleksandra.

- Je l' ste vi sada osvežili svoju ljubav? - upitao je Ivan.

- Da, jeste. On je sada slobodan, zato nam je i bolje - kazala je Aleksandra.

- Aleksandra, da li vi sad gledate na to da što vam je gore, to vam je bolje? - upitao je Ivan.

- Ne. Ne znam da li ću moći da se udam za njega i živim sa njim i da mu ništa ne prebacujem, ipak su se neke stvari izgovorile. Međutim, verujem da su se neke stvari iskristalisale - kazala je Aleksandra.

- Da li ga ponovo negde voliš i želiš, ili tvoje emocije nikada nisu ni prestale? - upitao je Ivan.

- Nikada nisam prestala da ga volim, to je jasno. Međutim, samo neke stvari koje su izrečene su moj problem - istakla je Aleksandra.

Autor: S.Z.