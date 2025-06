OTVORILA DUŠU! Sofi otkrila Mimas sve o svojim emocijama prema Gastozu, pa priznala zbog čega je iznela tvrdnju da je ZALJUBLJEN U NJU! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Sofi Tikačenko pričala je sa Milanom Šarac Mimas o Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Što si rekla da misliš da se dopadaš Gastozu? - upitala je Mimas.

- Zato jer sam tako mislila. Učesnici su sami pričali o tome da se nas dvoje muvamo. je Ivan mi je rekao da je Gastoz zagrejan. Ja sam se smejala samo na to. Možda sam ja ispala glupa jer ništa o tome nisam rekla. Mateji sam rekla da ja stvarno mislim da ima simpatije prema meni i da mu se dopadam - kazala je Sofi.

- Šta ti je Mateja rekao? - upitala je Mimas.

- Ja sa rekla da se nešto dešava u odnosu Anđele i Gastoza, čim stižu pitanja o meni. Bila sam sigurna da onda imaju neke rasprave o meni. Ja se nisam muvala sa njim. Normalno smo komunicirali, ali je možda Anđela primetila nešto, pa joj je to zasmetalo. Na radiju je Dača ponovo mene provukao, a bez da mene išta pita. Dača konstanto provocira i govori kako sam ja bila kod vrata u diskoteci sa Gastozom, to su čiste budalaštine. On je istakao da je Anđela plakala jer je mene Gastoz gledao. Sve ovo sam samo Mateji rekla. Onda izgleda da Anđela i Gastoz imaju zbog mene problem, a ja ništa ne radim po tom pitanju. Nervirala sam se jer ipadam budala koja namerno nešto krije, a mogu samo da kažem ono što mislim. Ja nemam ništa dalje od toga da ispričam. Karić je isto tako rekao nešto što je zaličilo kao da se mi muvamo. Ako je to rekao, to znači da je čuo od nekog učesnika da se mi muvamo. E, upravo zbog toga sam ja prišla Sofiji, kako bih je pitala što je rekla da je razočarana u mene i šta to ona vidi kad je u pitanju moj odnos sa Gastozom. Ona mi je rekla da svima deluje kao da se muvamo. Upravo zbog toga sam ja sve ono rekla, ali mi je namera bila da kažem kako svakako svi pričaju da se ja njemu dopadam - kazala je Sofi.

Autor: S.Z.