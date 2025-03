Stavila sve karte na sto!

U toku su nominacije odabranih. Aleksandra Nikolić nastavila je svoje izlaganje, te je otkrila da je uvidela kako je Milovan Minić očajan jer je shvatio šta je izgubio.

- Mislim da se Milovan kaje. Izgubio je sve. Rekla sam mu da se ne igra. On ima kompleks niže vrednosti. Njemu je rijaliti životni uspeh. Ja sam se zbog svega izgubila, to jeste. Mogao je da me vređa, ali ne da aludira na to da će mi uzeti dete. Spominje moju prošlost, a želeo je da me ženi. On voli dve žene, to je tako. On je meni govorio da je lagao ženu, a nije mene. Ne, ovde je dokazao da je obe lagao. Odvratna je situacija u kojoj se nalazim. Nikada nije voleo moje dete iskreno. Da je voleo moje dete, ne bi nikada o meni javno ovako pričao. Nominujem Milovana, obrazložila sam i zbog čega. Sve je veoma jasno. On bi sigurno mene varao, da sam na mestu njegove žene. Znam žene koje su mu bile ljubavnice. Očigledno ne može da se suzdrži, to mu je u krvi, žene voli. Ja sam se odlučila za vezu za njim, jer mi je delovao kao običan čovek. Da, bio je zauzez, ali sam želela da budem sa nekim ko je ''običan čovek''. Međutim, ispalo je da je on opasniji od bilo koga, to jer činjenica - rekla je Aleksandra.

- Da li se ti njega plašiš? - upizala je Ivanija.

- Ne, naravno da ga se ne plašim. Govorim samo da mi je njegovo ponašanje veoma čudno. Delovao je kao običan čovek, a zapravo je manipulator. On je uspeo da napravi nesposobne žene. Nije želeo da se preterano krećemo, kako se ne bi srele. Nas dve smo se srele u tržnom centru, a ona je tada gledala se*si veš. On je iskompleksiran, njemu je cilj bio jedini da nahrai sebi ego. Ona je manipulator i težak pi*kopaćenik - istakla je Aleksandra.

Autor: S.Z.