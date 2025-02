Istrošila sam se, pogodilo me je sve: Ena otkrila kako se oseća zbog emotivnog RASKOLA sa Pejom, pa priznala da ipak želi da porazgovaraju o svom odnosu! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Ena Čolić naredna je stigla u Rajski vrt, te je iskreno progovorila o njenom emotivnom raskolu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Kako se osećaš? Šta se kod tebe dešava? - upitalo je Drvo.

- Muka mi je više od Aneli i njenih provokacija. Nju ''radi'' to da me provocira. Volela bih kad ona ne bi obraćala pažnju na mene, a ni ja na nju. Čisto sumnjam da bi to moglo da se desi zobg nje - odgovorila je Ena.

- Kakva je situacija sa Pejom? - upitalo je Drvo.

- Nemamo nikakvu komunikaciju. Tražim samo njegove mane i mislim da je tako najbolje. Smatram da je tako najbolje - istakla je Ena.

- Kako se ti nosiš sa tim da niste zajedno i da nemate nikakv kontakt? - upitalo je Drvo.

- Nije mi lako, ali smatram da je možda najpametnije. Plašim se da tvrdim kako nikada neću više biti sa njim, ali verovatno je tako. Uporedila bih sa Teodorom i Bebicom sve to.

- Kako gledaš na Pejina osećanja? - upitalo je Drvo.

- Ne znam šta da mislim. Ljudi me uveravaju da je on do ušiju zaljubljen u mene, a meni nije jasno zbog čega onda nismo zajedno, ništa mi nije logično. Iskreno, istrošila sam se, pogodilo me je sve - rekla je Ena.

- Da li bi želela nakon svega da razgovaraš sa njim? - upitalo je Drvo.

- Što je najgore, osećam potrebu da pričamo. Iskreno, mislim da sad posle svega ne treba da se pomirimo, ukolio ne budemo sigurni jedno u drugo - istakla je Ena.

- Šta misliš o odnosu Bebice i Teodore? - upitalo je Drvo.

- Nisam jedna od većiskog dela učesnika koja je protiv njih. Ona je ta koja je u većini slučajeva napravila od njega negativca, ne smatram da je on tako loš. Sigurna sam da će biti zajedno. Teodori sam rekla da joj zameram jer ga svaki put pravi ljubomornim sa Munjom, to nije lepo. Ako joj je stalo do odnosa sa njim, mora da se koriguje. Oni sumnjaju jedno u drugo, a zapravo emocije sa obe strane postoje - istakla je Ena.

Autor: S.Z.