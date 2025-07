VEROVALA SAM U SVE ŠTO SMO STVARALI! Anđela konačno ogolila dušu i otkrila da li na momente poželi da se vrati Gastozu! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Ivan Marinković započeo je Igru istine, a on je prvo pitanje postavio Aleksandri Nikolić.

- Kada ćete obavestiti nas Milovan i ti da ste se pomirili ili planitrate to? Zanima me jer smo se on i ja kladili, želim svojih 500 evra - upitao je Ivan.

- Nismo se pomirili zvanično. Znam da tako izgleda, ali nismo zajedno. Ako do toga dođe, to će svi znati - kazala je Aleksandea.

- Da li ćete se Gastoz i ti pomiriti? Da li bi ti to želela? - upitala je Aleksandra.

- Ne ne želim to. Kad vidim da je u mojoj blzini, ne bude mi lako, ali nemam nameru da se vraćam tom odnosu. Verovala sam u sve što smo stvarali. Sve se preokrenulo. Treba mi vremena da se pomirim sa nekim stvarima - rekla je Anđea.

Autor: S.Z.