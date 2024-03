Ni jedna pametna žena ne pristaje na ovo: 5 stvari koje nikako ne treba raditi za muškarca

Ma koliko da volite muškarca sa kojim ste, neke stvari su jednostavno nedopustive. Pametna žena nikad neće ove 5 stvari da radi za svog partnera:

1. Pomagati finansijski

Svaka žena koja je muškarca finansirala se gorko pokajala zbog toga. Budite mu podrška kada je teško, ali nikad ne pristajte da budete neko ko će ga izdržavati.

2. Kupovati skupe poklone

Nikad mu ljubav ne pokazujte skupim poklonima. Ne pokušavajte da ga impresionirate tako što ćete potrošiti ogromnu količinu novca na njega, naročito ne na početku veze. Ovo će vašu vezu odvesti u pogrešan smer. Novac ne treba nikad da bude merilo ljubavi.

3. Menjati izgled samo zato što on to želi

Ženama je gotovo prirodno da menjaju izgled u skladu sa tim šta se njihovom partneru sviđa. Da se razumemo, nema ništa pogrešno u tome što ćete provesti malo više vremena sređujući kosu ili frizuru pre sastanka.

To je prilika da naglasite svoju prirodnu lepotu i da podignete sebi samopouzdanje. Ipak, trebalo bi da budete jednako samouvereni kada se pred njim pojavite u majici i farmerkama, kao i kad se pojavite u toj haljini koju on voli. Budite vi, budite svoji.

Nikada ne menjajte svoj izgled samo zarad muškarca, pa i da ga volite najviše na svetu. Ako vas pritiska da se oblačite kako on želi, da nosite frizuru kakvu on voli ili na bilo način koji menjate svoje telo, on nije vredan vašeg vremena.

4. Odustati od svojih snova

To što ste u vezi, ne znači da treba da odustanete od svojih snova samo zato što se partnerovi snovi ne poklapaju sa vašim. Naprotiv! Pravi muškarac će vas podržati u svim vašim namerama.

5. Izmišljati opravdanja za njega

Kad on pogreši, ponekad sigurno ima dobro opravdanje, ali nije na vama da ga izmišljate za njega. Na taj način se samozavaravate i, u suštini, dajete podršku njegovom neprimerenom ponašanju u nekim situacijama. Kad zatreba, slobodno lupite šakom o sto… Naravno, mislimo figurativno.

Svaka žena koja je muškarca finansirala se gorko pokajala zbog toga. Budite mu podrška kada je teško, ali nikad ne pristajte da budete neko ko će ga izdržavati.

2. Kupovati skupe poklone

Nikad mu ljubav ne pokazujte skupim poklonima. Ne pokušavajte da ga impresionirate tako što ćete potrošiti ogromnu količinu novca na njega, naročito ne na početku veze. Ovo će vašu vezu odvesti u pogrešan smer. Novac ne treba nikad da bude merilo ljubavi.

3. Menjati izgled samo zato što on to želi

Ženama je gotovo prirodno da menjaju izgled u skladu sa tim šta se njihovom partneru sviđa. Da se razumemo, nema ništa pogrešno u tome što ćete provesti malo više vremena sređujući kosu ili frizuru pre sastanka.

To je prilika da naglasite svoju prirodnu lepotu i da podignete sebi samopouzdanje. Ipak, trebalo bi da budete jednako samouvereni kada se pred njim pojavite u majici i farmerkama, kao i kad se pojavite u toj haljini koju on voli. Budite vi, budite svoji.

Nikada ne menjajte svoj izgled samo zarad muškarca, pa i da ga volite najviše na svetu. Ako vas pritiska da se oblačite kako on želi, da nosite frizuru kakvu on voli ili na bilo način koji menjate svoje telo, on nije vredan vašeg vremena.

4. Odustati od svojih snova

To što ste u vezi, ne znači da treba da odustanete od svojih snova samo zato što se partnerovi snovi ne poklapaju sa vašim. Naprotiv! Pravi muškarac će vas podržati u svim vašim namerama.

5. Izmišljati opravdanja za njega

Kad on pogreši, ponekad sigurno ima dobro opravdanje, ali nije na vama da ga izmišljate za njega. Na taj način se samozavaravate i, u suštini, dajete podršku njegovom neprimerenom ponašanju u nekim situacijama. Kad zatreba, slobodno lupite šakom o sto… Naravno, mislimo figurativno.

Autor: