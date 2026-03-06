AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

OSMOMARTOVSKA AKCIJA U BUTIKU 13 - Akcije i do 80 odsto!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/butik 13 ||

Drage dame, vaš dan zaslužuje poseban stil!

Povodom 8. marta, Butik 13 pripremio je neverovatnu akciju do čak 80% popusta na odabrane modele.

Elegantne haljine, moderni kompleti, sakoi i komadi koje ćete nositi i za posebne prilike i za svaki dan – sada po cenama koje se ne propuštaju.

Ovo je savršena prilika da:

-obradujete sebe
-pronađete savršenu kombinaciju za proleće
-ili izaberete poklon za nekoga ko vam znači.

Požurite, jer najbolji komadi nestaju prvi!

Posetite nas u radnji, na zvaničnoj stranici ili poručite putem Instagrama.

Neka 8. mart bude dan kada ćete zablistati!

Autor: D.Bošković

