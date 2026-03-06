PROSLAVITE DAN ŽENA SA STILOM: SPECIJALNI POPUSTI DO 20% U FASHION COMPANY RADNJAMA I ONLINE

Povodom Dana žena, Fashion Company pripremila je posebnu pogodnost za svedame koje žele da osveže svoju garderobu i beauty rutinu uz omiljene brendove.
Tokom 7. i 8. marta, u svim Fashion Company radnjama širom zemlje aktuelan je popust od 20% na žensku kolekciju. Ljubiteljke mode imaće priliku da pronađubezvremenske komade, trendi modele i aksesoare poznatih svetskih brendova posniženim cenama.
Pronađite Diesel, Replay, BOSS, HUGO, Liu Jo, Guess, Camper, Calvin Klein,Tommy Hilfiger i mnoge druge.
Posebna pogodnost obezbeđena je i za članove loyalty programa, koji pravo nakupovinu sa popustom ostvaruju već 6. marta, dan pre zvaničnog početka akcije.
Kupovina sa popustom dostupna je i online. Na sajtu fashionandfriends.com iputem mobilne aplikacije.
Dodatni razlog za da požurite u najbliži shopping centar stiže iz poznatog beautybrenda KIKO Milano, gde kupce očekuje 20% popusta na kompletan asortiman što je savršena prilika da omiljeni make-up i kozmetički proizvodi postanu deo vašepraznične kupovine.
Dan žena je idealan trenutak da sebi ili dragim ženama poklonite pažnju uz modne ibeauty komade koji inspirišu samopouzdanje i eleganciju, a to možete uraditi u svimFashion Company radnjama:
BEOGRAD
Galerija – Fashion&Friends, Replay, Diesel, Calvin Klein Jeans, Tommy Hilfiger, LiuJo, Guess, Levi’s, Timberland, Camper, Steve Madden, Shoezen, Armani Exchange,KIKO Milano
Ušće – Fashion&Friends, Hugo, Levi’s, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin KleinUnderwear, Timberland, KIKO Milano
Delta City – Fashion&Friends, KIKO Milano
Rajićeva - Fashion & Friends, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi’s,Scotch&Soda
BEO - Fashion & Friends, Superdry, KIKO Milano
Ada Mall – Fashion & Friends
BIG Fashion - Fashion&Friends
Knez Mihailova – Replay, Superdry, Steve Madden, KIKO Milano
NOVI SAD
BIG Fashion - Fashion&Friends, Replay, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein,Levi’s, Steve Madden, Superdry, Timberland, Shoezen
BIG - Fashion &Friends
PANČEVO
BIG – Fashion&Friends
KRAGUJEVAC
BIG Fashion – Fashion&Friends
NIŠ
Delta Planet – Fashion&Friends, Replay, Levi’s
Forum - Tommy Hilfiger
ČAČAK
BIG– Fashion&Friends
ŠABAC
BIG– Fashion&Friends
Autor: S.M.