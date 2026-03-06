PROSLAVITE DAN ŽENA SA STILOM: SPECIJALNI POPUSTI DO 20% U FASHION COMPANY RADNJAMA I ONLINE

Povodom Dana žena, Fashion Company pripremila je posebnu pogodnost za svedame koje žele da osveže svoju garderobu i beauty rutinu uz omiljene brendove.

Tokom 7. i 8. marta, u svim Fashion Company radnjama širom zemlje aktuelan je popust od 20% na žensku kolekciju. Ljubiteljke mode imaće priliku da pronađubezvremenske komade, trendi modele i aksesoare poznatih svetskih brendova posniženim cenama.

Pronađite Diesel, Replay, BOSS, HUGO, Liu Jo, Guess, Camper, Calvin Klein,Tommy Hilfiger i mnoge druge.

Posebna pogodnost obezbeđena je i za članove loyalty programa, koji pravo nakupovinu sa popustom ostvaruju već 6. marta, dan pre zvaničnog početka akcije.

Kupovina sa popustom dostupna je i online. Na sajtu fashionandfriends.com iputem mobilne aplikacije.

Dodatni razlog za da požurite u najbliži shopping centar stiže iz poznatog beautybrenda KIKO Milano, gde kupce očekuje 20% popusta na kompletan asortiman što je savršena prilika da omiljeni make-up i kozmetički proizvodi postanu deo vašepraznične kupovine.

Dan žena je idealan trenutak da sebi ili dragim ženama poklonite pažnju uz modne ibeauty komade koji inspirišu samopouzdanje i eleganciju, a to možete uraditi u svimFashion Company radnjama:

BEOGRAD

Galerija – Fashion&Friends, Replay, Diesel, Calvin Klein Jeans, Tommy Hilfiger, LiuJo, Guess, Levi’s, Timberland, Camper, Steve Madden, Shoezen, Armani Exchange,KIKO Milano

Ušće – Fashion&Friends, Hugo, Levi’s, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin KleinUnderwear, Timberland, KIKO Milano

Delta City – Fashion&Friends, KIKO Milano

Rajićeva - Fashion & Friends, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi’s,Scotch&Soda

BEO - Fashion & Friends, Superdry, KIKO Milano

Ada Mall – Fashion & Friends

BIG Fashion - Fashion&Friends

Knez Mihailova – Replay, Superdry, Steve Madden, KIKO Milano

NOVI SAD

BIG Fashion - Fashion&Friends, Replay, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein,Levi’s, Steve Madden, Superdry, Timberland, Shoezen

BIG - Fashion &Friends

PANČEVO

BIG – Fashion&Friends

KRAGUJEVAC

BIG Fashion – Fashion&Friends

NIŠ

Delta Planet – Fashion&Friends, Replay, Levi’s

Forum - Tommy Hilfiger

ČAČAK

BIG– Fashion&Friends

ŠABAC

BIG– Fashion&Friends

Autor: S.M.