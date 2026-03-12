Evo zašto ne bi trebalo da se tuširate dok radi mašina za veš: Stručnjaci upozoravaju

Tuširanje dok je mašina za pranje veša u radu nije idealna opcija, upozoravaju brojni stručnjaci.

Iako može delovati kao način da se uštedi vreme, istovremena upotreba vode i kućnih instalacija može izazvati ozbiljne promene temperature.

U kućama i stanovima gde tuš i mašina za pranje veša dele isti vodovodni priključak može doći do pada pritiska vode i naglih promena temperature. Ova pojava je češća u starijim kućama ili u domaćinstvima na selu.

Povećanje računa za struju

Istovremeno korišćenje dva uređaja značajno povećava potrošnju električne energije i samim tim troškove računa za struju. Stručnjaci preporučuju da se električni uređaji koriste u periodima niže tarife, odnosno tokom noćne struje.



Rizici za stare električne instalacije

Istovremena upotreba vode i električnih uređaja može smanjiti vek trajanja elektroinstalacija i izazvati ozbiljna oštećenja.

U kućama izgrađenim pre 1960. godine, gde su električne instalacije osetljivije, veliko opterećenje tokom rada mašine za pranje veša može dovesti do kratkog spoja. U takvim slučajevima važno je proveriti osigurače u razvodnoj tabli električnih instalacija.



Zaključno, tuširanje dok radi mašina za pranje veša može predstavljati rizik za vodovodni sistem, bezbednost električnih uređaja i povećanje računa za struju, ali i za bezbednost samih ukućana.

Stručnjaci savetuju da se kućni uređaji koriste u različito vreme, kako bi se povećala bezbednost i smanjila potrošnja energije.

Autor: D.Bošković