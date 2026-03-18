NE BACAJTE KORE OD BANANE: Evo kako mogu da vam PROMENE život iz korena!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Ovaj trik štedi novac, čuva zdravlje i rešava problem koji muči skoro svaku kuću.

Većina ljudi kore od banane automatski baca u smeće, ne razmišljajući o tome koliko su zapravo korisne. Ipak, stručnjaci tvrde da upravo ovaj otpad može imati neverovatnu primenu u svakodnevnom životu. Od nege kože do održavanja doma, banana kora krije više tajni nego što možete da zamislite.

Jedna od najpoznatijih primena jeste u nezi kože. Unutrašnja strana kore bogata je vitaminima i antioksidansima koji mogu pomoći u hidrataciji i smanjenju iritacija. Dovoljno je da je lagano utrljate na lice ili ruke i već nakon nekoliko dana primetićete razliku. Mnogi tvrde da čak pomaže i kod sitnih bora.

Osim toga, kora od banane može biti odličan saveznik u čišćenju kuće. Neverovatno zvuči, ali njome možete polirati cipele, srebrni pribor, pa čak i listove sobnih biljaka. Prirodna ulja iz kore daju sjaj bez upotrebe hemikalija, što je idealno za sve koji žele zdraviji način održavanja doma.

Još jedna zanimljiva upotreba je u baštovanstvu. Kore od banane bogate su kalijumom i mogu poslužiti kao prirodno đubrivo. Dovoljno je da ih iseckate i zakopate u zemlju — biljke će vam biti bujnije i zdravije nego ikada pre.

Sledeći put kada pojedete bananu, razmislite pre nego što bacite koru. Ovaj jednostavan trik može vam uštedeti novac, unaprediti izgled kože i pomoći da vaš dom zablista bez mnogo truda. Ponekad su najbolja rešenja upravo ona koja već imamo — samo treba da ih prepoznamo.

Autor: S.Paunović

