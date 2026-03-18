Kampanja 'Sjaj Rija' donosi energiju Brazila u novu Fashion&Friends sezonu

Inspirisana neodoljivom energijom Brazila i prepoznatljivom atmosferom Rio de Žaneira, kampanja „Sjaj Rija“ donosi novu modnu priču u okviru Fashion&Friends multibrend koncepta. Kroz vizuelni identitet ispunjen svetlošću, intenzivnim bojama i ritmom grada predstavljene su kolekcije za sezonu proleće/leto 2026, koje slave slobodu, strast i dinamičnost savremenog stila.

Polazeći od bogatog vizuelnog i emotivnog nasleđa Rija, kolekcija istražuje odnos boje, siluete i pokreta tela. Fluidne linije, dinamične forme i vibrantna paleta stvaraju snažan vizuelni izraz koji prenosi atmosferu grada u kojem se moda, muzika i pokret prirodno prepliću. Estetika kolekcije oslanja se na kontraste karakteristične za Rio – od sunčane energije obale do urbane živosti njegovih ulica, stvarajući komade koji naglašavaju individualnost i slobodu izražavanja.

Kampanja „Sjaj Rija“ ujedno predstavlja i novu sezonsku selekciju brendova dostupnih u okviru Fashion&Friends multibrend koncepta, jedne od vodećih modnih destinacija u regionu. Ovaj koncept okuplja pažljivo odabrane internacionalne i savremene modne brendove, kao što su Diesel, Replay, BOSS, HUGO, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i mnogi drugi, nudeći kupcima jedinstveno iskustvo kupovine u kojem se susreću različiti stilovi, trendovi i modni izrazi.

Kroz pažljivo kuriranu ponudu, Fashion&Friends donosi savremenu interpretaciju globalnih modnih trendova, uz fokus na kvalitet, autentičnost i raznovrsnost stilova. Upravo ta kombinacija različitih modnih identiteta omogućava da svaka sezona dobije prepoznatljivu kreativnu priču, poput kampanje „Sjaj Rija“, koja energiju i duh brazilske kulture prenosi u savremeni modni kontekst.

Slaveći hrabrost, individualnost i neukrotivu energiju koja inspiriše svet, kampanja poziva ljubitelje mode da kroz novu kolekciju otkriju sopstveni ritam stila u duhu grada koji nikada ne prestaje da sija.

Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova, možete pronaći u svim Fashion&Friends radnjama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Pančevu, Šapcu, Čačku, online na fashionandfriends.com kao i na istoimenoj mobilnoj aplikaciji.

Autor: Iva Besarabić