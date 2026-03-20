ATLÂNTICO PRIVÉ: Nova XYZ Fashion kampanja slavi ideju savremenog luksuza

Proleće/leto sezona u multibrend konceptu XYZ Fashion Store donosi kampanju Atlântico Privé, vizuelno snažnu modnu priču snimljenu u srcu Brazila, gde se sofisticirana estetika moderne arhitekture susreće sa sirovom energijom okeana.

Inspirisana vibrantnim duhom Brazila i prirodnim elementima, Atlântico Privé kampanja istražuje odnos između prostora, pokreta i svetlosti, stvarajući atmosferu intime i ekskluzivnosti.

Kroz pažljivo komponovane kadrove i igru prirodnog svetla, vizuelni narativ kampanje gradi suptilnu, ali snažnu estetiku u kojoj luksuz dobija novu dimenziju, onu koja prevazilazi materijalno i postaje iskustvo. Kontrasti koji definišu pejzaž atlantske obale, pokret tela i tišina prirode koji oblikuju dinamičnu scenografiju, čine da moda postaje deo okruženja.

Ovakav pristup savršeno odražava identitet multibrend koncepta kakav je XYZ, koji okuplja selekciju pažljivo odabranih premium brendova kao što su Sandro Paris, Maje, Boggi Milano, BOSS, Fedeli, Coach, Etro, Stuart Weitzman, All-Saints i mnogi drugi. Fokus na vrhunskom kvalitetu, prepoznatljivom dizajnu i ekskluzivnosti čini XYZ destinacijom za publiku koja u modi traži autentičnost, eleganciju i prefinjeni stil.

Kampanja Atlântico Privé tako postaje više od modne prezentacije, ona je vizuelni izraz filozofije savremenog luksuza, u kojem se prefinjena estetika, prirodna energija i osećaj privatnosti stapaju u jedinstveno iskustvo nove sezone.

Novu proleće/leto 2026 kolekciju premium brendova možete pronaći u svim XYZ radnjama u Beogradu i Novom Sadu, online na xyzfashionstore.com kao i na istoimenoj mobilnoj aplikaciji.

Autor: S.M.