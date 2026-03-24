KEUNE INSTANT REVIVE OBNAVLJA OŠTEĆENU KOSU VEĆ NAKON PRVE UPOTREBE

Čudesni Instant Revive spašava kosu oštećenu farbanjem, blajhanjem, hemijskim tretmanima ili upotrebom uređaja za sušenje, ispravljanje i uvijanje kose.

Svetski kozmetički brend Keune lansirao je InstantRevive, brzo i efikasno rešenje za oporavak oštećene kose iz linije Keune Care. Rečje o novoj generaciji proizvoda za negu kose koji oštećenu kosu jačaju iznutra ivraćaju joj zdraviji izgled, elastičnost i sjaj već nakon prve upotrebe.

Nova linija Instant Revive uključuje šampon Instant Repair Shampoo, dve maske –Flash Repair Mask i Intensive Repair Mask – kao i leave-in tretman Revive Balm zaobnovu. Linija Instant Revive namenjena je svima sa oštećenom, hemijski tretiranomili oslabljenom kosom, bilo da je izložena farbanju, blajhanju, stilizovanju uz pomoćtoplote ili svakodnevnim spoljašnjim uticajima.

Nova era nege kose

Keune ima stogodišnju tradiciju naučnih inovacija i pomeranja granica uprofesionalnoj nezi kose. Ovog puta, u saradnji sa naučnicima i frizerima iz najboljihsvetskih salona, Keune je razvio inovativno rešenje Instant Revive koje intenzivno iefikasno obnavlja oštećenu kosu.

Najnoviji proizvodi iz linije Keune Care ujedno su i najmoćniji do sada. ZahvaljujućiRose Guard Extractu, obnavljaju strukturu vlasi i jačaju oštećenu kosu iznutra, dajujoj elastičnost i fleksibilnost i pružaju zdraviji i blistaviji izgled. Kosa već nakon jedneupotrebe pokazuje 93% manje lomljenja i do 15 puta manje ispucalih krajeva.

Instant Revive rutina u tri koraka

Keune je za kosu oštećene strukture razvio kompletan ritual nege koji vraća snagu ifleksibilnost. U prvom koraku operite kosu Instant Revive šamponom. U drugomkoraku odaberite masku prema potrebama vaše kose. Flash Mask ima laganu, tečnuteksturu i pruža trenutno raščešljavanje, mekoću i lepršavost, a na kosi se zadržavaod jednog do tri minuta. Intensive Mask se na kosi zadržava od tri do pet minuta, anjena bogata, kremasta tekstura pruža dugotrajnu negu, dubinsku obnovu izaglađenost.

Pre nanošenja maske, peškirom uklonite višak vode, zatim masku ravnomernorasporedite duž cele kose i vrhova i nežno raščešljajte. Nakon što maska deluje,temeljno je isperite. Za kraj, na peškirom prosušenu kosu nanesite kultni ReviveBalm kao treći korak rutine. Ovaj leave-in tretman dodatno jača i štiti kosu, čineći jeotpornijom i glađom.

Vidljivo obnovljena kosa

Za oštećenu i beživotnu kosu, Instant Revive linija može učiniti značajnu razliku.Rutina u tri koraka obnavlja strukturu vlasi uz pomoć napredne bonding tehnologije,vraća kosi zdrav izgled, snagu i elastičnost i štiti je od svakodnevnih spoljašnjihuticaja i lomljenja. Kosa je već nakon prve upotrebe sjajna, puna života i otporna odkorena do vrhova.

Instant Revive stiže u odabrane Keune frizerske salone i na Keune webshop u martuove godine.

Stoljetna tradicija

Keune je profesionalni brend za negu kose koji je 1922. godine u Amsterdamuosnovao naučnik Jan Keune. Kao nezavisna porodična kompanija sa dugoročnomvizijom i naukom u svojoj osnovi, Keune se vodi kvalitetom i snažnim etičkimvrednostima.

Ovaj omiljeni svetski brend za kosu, pored kvaliteta koji oduševljava, može sepohvaliti održivim pristupom poslovanju i proizvodima koji nisu testirani naživotinjama. Tokom svojih 100+ godina postojanja, Keune je postao sinonim zavrhunske proizvode za lepu, zdravu i negovanu kosu i omiljeni izbor frizerskihprofesionalaca širom sveta.

Keune je pouzdan partner frizerima, posvećen izgradnji održive budućnosti zageneracije koje dolaze. Ne testira na životinjama, ima vegansku liniju proizvoda i vodiračuna o održivosti, ljudima i planeti. Keune proizvodi dostupni su u više od 90zemalja širom sveta, a holandsko sedište i dalje je centar proizvodnje i razvoja.

Keune je nosilac B Corp sertifikata, koji potvrđuje najviše standarde održivosti idruštvene odgovornosti.

Autor: A.A.