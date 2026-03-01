Vratite sjaj oštećenoj kosi: Šišanje nije uvek rešenje - frizer otkriva trik koji menja sve

Odlazak kod frizera jeste rešenje za oštećenu kosu, ali ne i jedino.

Ako je stalno skraćujete kada primetite da se od suvoće krajevi vlasi lome i mrse, vreme je da promenite navike, a i preparate za negu kose.

- Pranje, češljanje, sušenje oštećuju površinski sloj dlake. Taj problem se dodatno produbljuje stilizovanjem kose farbanjem, izbeljivanjem i drugim hemijskim procesima. Treba da brinete o kosi baš kao što vodite računa o koži lica - kaže specijalista triholog Kevin Mansuko.

Za pranje kose koja je izuzetno suva i tretirana farbom preporučuje proizvode sa keratinom i glutaminskom kiselinom, jer se oba sastojka gube farbanjem i izbeljivanjem kose.

Za jačanje korena kose treba koristiti balzame, serume i maske sa visokim sadržajem proteina, ali i obogatiti ishranu proteinima.

- Kosa se sastoji od 90 odsto proteina, što je razlog zašto su frizeri i dermatolozi opsednuti tretmanima sa proteinom. Proteini jačaju kosu, štite je od gubitka vlage, čine je bujnijom i sjajnijom - ističe Mansuko.

Kućni tretman - maslinovo ulje i žumance

Ukoliko vam kosa nije previše oštećena, možete da pokušate da je izlečite kućnom maskom. Najbolja je kombinacija maslinovog ulja i žumanceta jer će hidrirati kosu, pa će odmah biti primetno mekša na dodir.

Autor: S.M.