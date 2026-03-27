Oblačenje po tipu tela: Kako krojevi i materijali mogu istaknuti vaše najbolje adute!

Saznajte stilističke trikove koje profesionalci koriste, a koji vam mogu pomoći da izgledate savršeno u svakoj prilici.

Svaka figura je jedinstvena, a izbor odeće koji joj odgovara može potpuno promeniti kako izgledamo i kako se osećamo. Stilisti često koriste jednostavne trikove – od krojeva i materijala do boja i detalja – kako bi istakli prednosti tela i uravnotežili proporcije. Prvi korak je prepoznavanje svog tipa tela, jer različiti stilovi igraju na različite adute.

Telo u obliku kruške (širi kukovi, uži gornji deo):

Kod ovog tipa tela važno je privući pažnju na gornji deo. Bluze sa detaljima na ramenima, lagani materijali koji padaju i A-kroja su odlični izbor. Donji deo najbolje je naglasiti tamnijim tonovima i jednostavnim krojevima kako bi se postigla harmonija proporcija.

Telo u obliku jabuke (širi torzo, tanje noge):

Ovde je cilj fokusirati se na noge i dekolte. V-dekolte majice, tunike koje prate liniju tela bez previše stezanja, i pantalone ravnog kroja mogu uravnotežiti siluetu. Lagani, tečni materijali koji se nežno prilagođavaju telu pružaju osećaj elegancije i udobnosti.

Telo u obliku peščanog sata (proporcionalna ramena i kukovi, izražena struk):

Srećni ste jer gotovo svaki kroj naglašava ovu figuru. Stilisti preporučuju naglašavanje struka remenom, haljine i bluza kroja koji prati telo i pantalone sa blagim zvonom ili ravnim nogavicama. Materijali koji leže uz telo dodatno ističu prirodnu liniju.

Telo u obliku pravougaonika (slična širina ramena, struka i kukova):

Cilj je stvoriti obline i dinamiku. Voluminozni topovi, suknje sa naborima, pantalone sa detaljima i remeni oko struka mogu stvoriti vizuelnu razliku između gornjeg i donjeg dela. Mekani materijali koji dodaju teksturu i pokret unose dinamiku u izgled.

Ključ uspeha nije samo u tipu tela, već i u odabiru materijala – tečni, elastični i lagani materijali prate prirodne linije tela, dok debeli i rigidi materijali mogu stvoriti „blok efekat“. Kombinovanje boja, uzoraka i aksesoara dodatno ističe prednosti i skreće pažnju sa delova tela koji vam nisu primarni aduti.

Razumevanje svog tela i pravilno kombinovanje odeće ne znači da morate pratiti sve trendove. Prava tajna stilista je u detaljima – mali trikovi poput pojasa, kroja ili materijala mogu učiniti da se osećate samopouzdano, udobno i elegantno, bez obzira na oblik vaše figure.

Autor: S.Paunović