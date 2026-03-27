2 kućna uređaja troše struju čak i kad su ugašeni! Evo kako da uštedite energiju i novac

Energetski stručnjak je upozorio koja 2 uređaja troše energiju, čak i kad su isključeni iz struje, kao i kako da uštedimo energiju tokom praznika.

Energetski stručnjak Gordon Valis je podelio korisne savete kako da tokom praznika smanjite potrošnju energije i time kontrolišete račune, prenosi Express.

Praznici često znače više vremena provedenog kod kuće sa porodicom, gledanje filmova i kuvanje. Kako upozorava Valis, mnogi uređaji troše energiju čak i kad su u stanju pripravnosti.

- Televizori i punjači za telefone su dva glavna krivca koja troše struju, čak i kad se ne koriste - istaknuo je Valis.

Jednostavnim isključivanjem uređaja iz utičnice možete da smanjite potrošnju i primetite razliku na računu.

Ušteda energije u kuhinji

Kuhinja je tokom praznika jedno od najvećih žarišta potrošnje energije. Rerne su među najskupljim uređajima za korišćenje, jer je često potrebno više sati kuvanja.

- Za manje porcije razmislite o korišćenju friteze na vrući vazduh. Brža je i troši manje energije od rerne - savetovao je on.

Ako koristite šporet, Gordon preporučuje upotrebu posuda odgovarajuće veličine sa poklopcima kako biste zadržali toplinu i uštedeli do 10 posto energije.

Gordon ističe kako je toplotu iz rerne moguće iskoristiti za dodatno grejanje doma.

- Kad završite sa kuvanjem, ostavite vrata rerne otvorena kako bi se toplota proširila prostorom. To može da pomigne u smanjenju troškova grejanja - rekao je on.

Pažljivo upravljanje potrošnjom može da pomogne u smanjenju ukupnih računa. Isključivanje uređaja, pametno kuvanje i iskorišćavanje toplote iz rerne su samo neki od načina na koje možete ds kontrolišete svoje troškove tokom praznika.

Autor: S.M.