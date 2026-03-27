Istina o dezodoransima: Šta stavljate na kožu svakog dana može da utiče na vaše zdravlje

Nisu svi dezodoransi isti – otkrivamo koji su najzdraviji za korišćenje i zašto treba da obratite pažnju na sastav.

Dezodorans je jedan od proizvoda bez kojih većina ljudi ne započinje dan. Međutim, retko ko se zapita šta zapravo nanosi na kožu, posebno na osetljivo područje pazuha. Upravo tu se nalaze limfni čvorovi i koža koja lako upija supstance, zbog čega izbor dezodoransa može imati veći značaj nego što mislimo.

Važno je razlikovati dezodoranse i antiperspirante. Dok dezodoransi neutrališu neprijatne mirise i sprečavaju razvoj bakterija, antiperspiranti blokiraju znojenje, najčešće pomoću aluminijumskih soli. Iako su efikasni, sve je više ljudi koji žele da izbegnu ove sastojke zbog potencijalnih iritacija i opterećenja za kožu, pa se okreću prirodnijim alternativama.

Najzdraviji izbor su dezodoransi sa jednostavnim i transparentnim sastavom. To podrazumeva proizvode bez aluminijuma, parabena, alkohola i veštačkih mirisa. Umesto toga, poželjni su oni koji sadrže prirodne sastojke poput sode bikarbone, magnezijuma, kokosovog ulja ili eteričnih ulja, jer neutrališu mirise bez agresivnog delovanja na kožu.

Takođe, važno je obratiti pažnju na reakcije sopstvene kože. Prirodni dezodoransi nisu univerzalno rešenje za sve – kod nekih ljudi soda bikarbona može izazvati iritaciju, dok drugi savršeno reaguju na nju. Zato je ključno slušati svoje telo i birati proizvod koji ne izaziva crvenilo, svrab ili nelagodnost.

Najzdraviji dezodorans nije nužno onaj koji najviše miriše ili najduže traje, već onaj koji održava balans kože i omogućava telu da funkcioniše prirodno. Znojenje je normalan proces, a cilj ne bi trebalo da bude njegovo potpuno zaustavljanje, već kontrola mirisa na način koji ne ugrožava zdravlje.

Autor: S.Paunović