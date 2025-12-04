AKTUELNO

NE NASEDAJTE NA PREVARU! Evo kako da razlikujete falsifikat od pravog novca: Stručnjak objasnio na šta da obratite pažnju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dobro obratite pažnju na OVE detalje.

Bogdan Trumpić iz Narodne banke Srbije kaže da da bismo razlikovali originalnu od falsifikovane novčanice treba da poznajemo elemente zaštite novca.

- Informacije o elementima zaštite mogu se naći na sajtovima banaka svih zemalja emitenata - kazao je Bogdan i naveo da tamo postoje i detaljna uputstva, kao i uvećane slike pomoću kojih se svaki apoen može proveriti.

Na primeru od 100 evra pokazao je neke od elemenata zaštite.

1. Duboka štampa - Kada prelazite prstima preko margine leve i desne, kada prelazite preko centralnog motiva možete osetiti hrapavost, zadebljanje, koje postoji na svakoj originalnoj novčanici.

Foto: TV Pink Printscreen

Bogdan ističe da su novčanice koje su falsifikat glatke.

- Postoje imitacije gde je reč o prenaglašenoj imitaciji, to može odmah da upali alarm - kazao je.

2. Vodeni žig - U belom neštampanom delu vidi se jasan prikaz Evrope, jasno i precizno.

Foto: TV Pink Printscreen

Kod falsifikata je nema.

3. Optički varijabilna boja - Uvek ćete kod originala videti lagano presijavanje boja.

Ukoliko neko posumnja da poseduje falsifikovanu novčanicu treba da ode u banku ili policijsku stanicu, koji će poslati novac nama na ekspertizu.

- Originali se vraćaju, a falsifikati ostaju u NBS - pojasnio je Bogdan.

Autor: Marija Radić

#Bogdan Trumpić

#Evri

#NBS

#Novac

#Prevara

#pare

