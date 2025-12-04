NE NASEDAJTE NA PREVARU! Evo kako da razlikujete falsifikat od pravog novca: Stručnjak objasnio na šta da obratite pažnju (VIDEO)

Dobro obratite pažnju na OVE detalje.
Bogdan Trumpić iz Narodne banke Srbije kaže da da bismo razlikovali originalnu od falsifikovane novčanice treba da poznajemo elemente zaštite novca.
- Informacije o elementima zaštite mogu se naći na sajtovima banaka svih zemalja emitenata - kazao je Bogdan i naveo da tamo postoje i detaljna uputstva, kao i uvećane slike pomoću kojih se svaki apoen može proveriti.
Na primeru od 100 evra pokazao je neke od elemenata zaštite.
1. Duboka štampa - Kada prelazite prstima preko margine leve i desne, kada prelazite preko centralnog motiva možete osetiti hrapavost, zadebljanje, koje postoji na svakoj originalnoj novčanici.
Bogdan ističe da su novčanice koje su falsifikat glatke.
- Postoje imitacije gde je reč o prenaglašenoj imitaciji, to može odmah da upali alarm - kazao je.
2. Vodeni žig - U belom neštampanom delu vidi se jasan prikaz Evrope, jasno i precizno.
Kod falsifikata je nema.
3. Optički varijabilna boja - Uvek ćete kod originala videti lagano presijavanje boja.
Ukoliko neko posumnja da poseduje falsifikovanu novčanicu treba da ode u banku ili policijsku stanicu, koji će poslati novac nama na ekspertizu.
- Originali se vraćaju, a falsifikati ostaju u NBS - pojasnio je Bogdan.
Autor: Marija Radić