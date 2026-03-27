Muška koža traži poseban tretman: Prirodna maska za lice koja rešava problem masne T-zone i suvih obraza

Jednostavan recept od sastojaka koje već imate kod kuće – idealno rešenje za mešovitu kožu bez hemije.

Muška koža je deblja, proizvodi više sebuma i često je sklona kombinaciji problema – masnoj T-zoni (čelo, nos, brada) i suvim, osetljivim obrazima. Upravo zato joj je potrebna balansirana nega koja neće dodatno isušiti lice, ali ni zapušiti pore. Prirodne maske su odlično rešenje jer pružaju kontrolu nad sastojcima i omogućavaju koži da diše.

Ova jednostavna maska posebno je prilagođena mešovitoj koži jer kombinuje sastojke koji čiste pore i regulišu masnoću, ali istovremeno hrane i umiruju suve delove lica. Plus – ne zahteva skupe proizvode niti komplikovanu pripremu.

Recept za prirodnu masku:

- 1 kašika meda- 1 kašika jogurta- 1 kašičica zelene gline (ili obične gline za lice)- nekoliko kapi limunovog soka

Med hidrira i deluje antibakterijski, jogurt blago eksfolira i umiruje kožu, dok glina izvlači nečistoće i reguliše višak sebuma. Limun dodatno osvežava i pomaže u sužavanju pora, ali ga treba koristiti u maloj količini kako ne bi iritirao kožu.

Masku nanesite na čisto lice, izbegavajući područje oko očiju. Ostavite da deluje 10 do 15 minuta, a zatim isperite mlakom vodom. Nakon toga nanesite laganu hidratantnu kremu. Ovaj tretman preporučuje se jednom do dva puta nedeljno, u zavisnosti od potreba kože.

Redovnom upotrebom, koža postaje čistija, uravnoteženija i otpornija na spoljne uticaje. Najvažnije je da ne preterujete – čak i prirodna nega zahteva meru. Jer, prava rutina nije u komplikovanim koracima, već u doslednosti i pravilnom izboru sastojaka koji odgovaraju vašem tipu kože.

Autor: S.Paunović