PROLEĆNI ALARM ZA KOSU: Zašto vam sada opada više nego ikad i kako da to ZAUSTAVITE na vreme!

Promena godišnjeg doba donosi ne samo sunce i lepše raspoloženje, već i neočekivani problem – pojačano opadanje kose. Evo šta se zaista dešava i kako da vaša kosa ostane jaka, gusta i zdrava.

Dolazak proleća mnogi dočekuju sa osmehom, ali telo često reaguje na promene koje ne vidimo odmah. Jedna od najčešćih pojava u ovom periodu jeste pojačano opadanje kose, što može delovati zabrinjavajuće, ali je zapravo prirodan proces. Tokom zime organizam usporava, a kosa ulazi u fazu mirovanja. Sa prvim toplijim danima dolazi do “resetovanja” i tada dolazi do ubrzanog ispadanja vlasi koje su već bile spremne da otpadnu.

Ipak, iako je ovaj proces normalan, postoje načini da ga ublažite i sprečite prekomeran gubitak kose. Prva i najvažnija stavka je ishrana. Kosa direktno zavisi od unosa vitamina i minerala, posebno gvožđa, cinka i biotina. Uključite u jelovnik više zelenog povrća, orašastih plodova, jaja i ribe – jer prava lepota počinje iznutra.

Osim ishrane, ključnu ulogu igra i nega temena. Masaža vlasišta podstiče cirkulaciju i jača koren dlake. Koristite prirodna ulja poput ricinusovog ili kokosovog, i posvetite nekoliko minuta dnevno laganoj masaži. Ovaj mali ritual može napraviti veliku razliku i podstaći rast nove, jače kose.

Takođe, važno je da obratite pažnju na proizvode koje koristite. Agresivni šamponi, prečesto feniranje i tretmani toplinom mogu dodatno oslabiti kosu koja je već osetljiva u ovom periodu. Birajte blage formule bez sulfata i smanjite upotrebu prese i figara – vaša kosa će vam biti zahvalna.

Ne zaboravite da stres igra ogromnu ulogu u zdravlju kose. Promena godišnjeg doba često nosi i promene u ritmu života, pa pokušajte da pronađete balans. Dovoljno sna, fizička aktivnost i vreme za sebe nisu luksuz, već neophodnost ako želite da očuvate ne samo kosu, već i celokupno zdravlje.Proleće jeste vreme promena – ali uz prave korake, vaša kosa može izgledati bolje nego ikad.

Autor: S.Paunović