Sjajan trik za savršeno ljuštenje jaja: Zaboravite na so i sirće, ovaj predmet rešava sve (VIDEO)

Približava nam se Uskrs, najradosniji hrišćanski praznik kada domaćice farbaju jaja. Kada dođe vreme za ljuštenje jaja, mnogi su u problemu jer se neka jaja mnogo teško ljušte. Pa da se ne biste našli u toj situaciji, postoji trik koji će vam skratiti vreme ljuštenja.

Sve što treba da uradite jeste da ubacite metalnu kašiku u vodu u kojoj kuvate jaja. Naravno, proces farbanja jaja treba da bude kao i inače, samo što se u vodi, pored pomenutih jaja, nalazi i jedna kašika.

Zašto metalna kašika pomaže?

Trik je u tome što će metalna kašika pomoći da se temperatura vode ravnomerno rasporedi i stvori određenu vibraciju tokom kuvanja, što može olakšati kasnije ljuštenje jaja.

Jako je bitno da kada jaja budu kuvana, prebacite u činiju sa hladnom vodom, jer će i to dodatno omogućiti lakše ljuštenje jaja čime se zaustavlja proces kuvanja.

Kada dođe vreme za kuckanje jajima, pa potom i ljuštenje - bićete "pobednik" u tome.

Autor: Marija Radić