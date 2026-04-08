MAJE predstavlja ''White Edit Capsule'' – Savremena oda beloj boji

Modni brend Maje otkriva novu kapsulnu kolekciju „White Edit Capsule“, koja beloj boji daje potpuno novu dimenziju kroz prepoznatljive krojeve, premium materijale i opušten, ali sofisticiran pristup dizajnu.

Kolekcija je rezultat potrage za savršenom linijom i pažljivo osmišljenim detaljima, gde svaki komad odiše suptilnom elegancijom i nenametljivim glamuroznim pečatom.

U središtu „White Edit Capsule“ su večernje haljine na tanke bretele koje laskaju figuri, haljine izrađene od kombinacije materijala poput tila i lepršave suknje u korola kroju,

ali i opušteni duksevi inspirisani nautičkom estetikom, predstavljajući komade koji spajaju ženstvenost, lakoću nošenja i sofisticirani stil.

Delikatni vez i pažljivo odabrani detalji otkrivaju igru svetla i tekstura, dodajući „cool“ i glamurozan pečat minimalističkoj paleti.

Ova kapsula predstavlja omaž zanatskom umeću i promišljenom dizajnu, balansirajući šik minimalizam sa romantičnom, poetičnom notom.

Svaki komad nosi poruku da bela boja, u Maje interpretaciji, nije samo neutralna, već moderna, poželjna i izuzetno izražajna.

„White Edit Capsule“ je kolekcija za one koji traže eleganciju u jednostavnosti i luksuz u svakodnevnom izrazu, dok istovremeno neguje sofisticirani, ali opušteni stav prema modi.

Bilo da je u pitanju večernji izlazak, radni dan ili opušteni vikend, Maje bele boje definiše kao sinonim za modernu, sofisticiranu i neosporno poetsku garderobu.

Ove, ali i druge Maje komade možete pronaći u Maje radnji u Galeriji ili XYZ Fashion Store u Galeriji i BIG Fashion Novi Sad.

Kolekcija je dostupna i online na xyzfashionstore.com kao i na istoimenoj mobilnoj aplikaciji.

Autor: Marija Radić