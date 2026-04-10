Prelepa mozaik jaja: Evo kako da ih napravite brzo i lako

Jednostavan način da napravite jaja u mozaik stilu, i to bez mnogo truda, rezultat je dekoracija koja izgleda kao malo umetničko delo i posebno će se dopasti deci.

Umesto klasičnog bojenja jednobojnih jaja, ove godine možete probati zanimljiv trik koji daje efekat šara nalik mozaiku. Prvo jaja obojite u željenu osnovnu boju, a neka možete ostaviti i prirodna, naročito ako su bela.

Zatim izrežite sitne komade izolir trake u obliku trouglova ili nepravilnih oblika i zalepite ih preko površine jajeta. Nakon toga jaja kratko umočite u drugu boju, dovoljno je svega nekoliko sekundi da se postigne željeni efekat.

Kada se boja osuši, pažljivo skinite traku i pojaviće se zanimljiv mozaik uzorak. Kombinovanjem različitih boja i oblika možete dobiti raznolike i kreativne varijante koje će obogatiti vašu prazničnu dekoraciju.

Autor: Marija Radić

