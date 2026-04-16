Šta kad se maskara brzo osuši?! Trikovi koje mnogi koriste mogu ozbiljno da oštete oči

Iako su neki trikovi koje pronalazimo na TikToku zaista korisni, neke ne treba isprobavati. Među takvima su i popularni saveti za produžavanje trajanja maskare koja se već osušila, jer mogu biti nepouzdani ili čak štetni.

Kozmetički proizvodi ne prave se nasumično. Iza njih stoje stručnjaci, detaljna laboratorijska ispitivanja i pažljivo osmišljene formule. Ovo je posebno važno kada je reč o proizvodima namenjenim osetljivim delovima lica, kao što je područje oko očiju. Koža u toj regiji je veoma tanka i lako se iritira, pa svako nepromišljeno eksperimentisanje sa sastojcima može dovesti do neželjenih reakcija.

Kada vam se maskara osuši, iako neka rešenja deluju brzo i praktično, ne bi trebalo da joj dodajete različite tečnosti kako biste je razredili i produžili joj upotrebu.

Izbegavajte upotrebu arganovog, bademovog i maslinovog ulja

Iako može delovati logično da nekoliko kapi, na primer, maslinovog ulja vrati maskari prvobitnu teksturu, to zapravo nije bezbedno rešenje. Ulja koja koristimo u domaćinstvu često su već bila izložena svetlosti, vazduhu i vlazi, što ih čini pogodnim za razvoj mikroorganizama i potencijalno štetnim za upotrebu u blizini očiju.

Ako u maskaru dodate čak i samo nekoliko kapi ovih ulja, postoji rizik da bakterije dospeju u kontakt sa očima, što može izazvati iritacije ili čak infekcije.

Izbegavajte dodavanje fiziološkog rastvora i kapi za oči

Iako dodavanje kapi za oči ili fiziološkog rastvora može delovati kao najbezazlenije rešenje, ni ova metoda nije bez mana. Time se menja originalna struktura proizvoda, pa maskara gubi svojstva zbog kojih je uopšte bila efikasna.

Rezultat je često kratkotrajan i nezadovoljavajući - maskara se može lakše razmazivati ili neće dati željeni efekat na trepavicama. Ipak, u poređenju s drugim metodama, ova opcija se smatra nešto bezbednijom.

Ne zagrevajte osušenu maskaru u toploj vodi

Još jedan često korišćen trik jeste potapanje maskare u toplu vodu kako bi se njen sadržaj omekšao. Ipak, takav postupak nije preporučljiv, jer toplota stvara pogodne uslove za razvoj bakterija. Zbog toga ova metoda može doneti više štete nego koristi.

Šta uraditi kada se maskara osuši?

Iako može biti primamljivo da joj produžite trajanje uz pomoć brzih trikova sa interneta, najsigurnije rešenje je da osušenu maskaru jednostavno bacite i zamenite novom.

Kada je u pitanju zdravlje očiju, ušteda na kozmetici može vas skupo koštati. Ako primetite da je četkica suva čim je izvadite iz maskare, vrlo je verovatno da je proizvod istekao i da je vreme da ga zamenite novim.

Autor: Marija Radić