Ovih sedam stvari u domu mogu da vas razbole - razmislite šta ćete sa njima

Često mislimo da je naš dom sigurna oaza, ali istina je da svakodnevno dolazimo u kontakt sa predmetima koji kriju mikroorganizme i alergene, spremne da nas "pošalju u krevet".

Čak i ako se trudiš da vodiš zdrav život, stari običaji u održavanju doma mogu biti tihi saboteri tvoje vitalnosti. Evo sedam ključnih stvari na koje moraš obratiti pažnju da bi tvoj dom bio sigurno utočište, a ne mikrobni raj.

1. Jastučnice – mekana opasnost

Jastuci mogu biti raj za gljivice i grinje koje vole toplotu i vlagu. Ako voliš da spavaš sa vlažnom kosom, posebno ako patiš od astme ili problema sa sinusima, bolje to izbegavaj. Biraj jastuke koji se mogu prati, redovno menjaj jastučnice barem jednom nedeljno i redovno provetravaj spavaću sobu.

2. Tepisi – skriveni akumulatori prašine

Tepisi izgledaju dekorativno i udobno, ali skupljaju prašinu, grinje i alergene. Redovno usisavanje, uključujući i najmanje kutke, kao i čišćenje igračka, daljinskih, tastatura i kvaka, značajno smanjuje rizik od iritacija i astme.

3. Stari usisivač – nehotični neprijatelj

Stari modeli usisivača često izbacuju više prašine nego što uklone. Rešenje? Ulaganje u moderni usisivač i redovno pražnjenje kesica.

4. Hemikalije iz kućnih sredstava za čišćenje

Mnoga sredstva za čišćenje sadrže štetne supstance koje mogu izazvati iritacije ili čak dugoročne zdravstvene probleme. Umesto toga, iskoristi prirodne saveznike – sirće, limun i soda bikarbona čine čuda, a tvoj dom ostaje zdrav i osvežavajući.

5. Skrivena mesta sa buđi

Buđ voli vlažne, tamne prostore – kupatilo, podrum, zidove bez provetravanja. Kontakt sa njom može izazvati glavobolje, mučninu, zapušen nos i pogoršati astmu. Rešenje? Redovno čišćenje tvrdih površina i bolja ventilacija prostorija.

6. Papuče i prostirke u kupatilu

Vlažna podloga odmah posle tuširanja postaje magnet za bakterije i gljivice. Praktično pravilo: prebriši se pre nego staneš na prostirku i redovno je peri barem dva puta mesečno.

7. Dim cigareta – nevidljivi ubica

Čak i pasivno pušenje ozbiljno ugrožava zdravlje. Dim sadrži preko 7.000 hemikalija, od kojih je 70 kancerogeno. Najbolji način zaštite: zabrana pušenja u domu, posebno kada su prozori i vrata zatvoreni.

Mali trikovi, velike promene – posveti pažnju ovim predmetima i tvoj dom će postati prava oaza zdravlja, a ne skriveni izvor bolesti.

Autor: S.M.