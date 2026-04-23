Kožne jakne koje ne izlaze iz mode: Trend koji vlada od 2009. i ne planira da nestane!

Modni klasik koji prkosi trendovima – evo kako da je nosiš danas i izgledaš moćno bez truda.

Kada su oko 2009. godine rokerske jakne doživele veliki povratak na modnu scenu, malo ko je očekivao da će postati jedan od najdugovečnijih trendova. Inspirisane buntovničkim stilom i urbanom estetikom, brzo su osvojile i piste i ulicu. Od tada pa do danas, kožna jakna nije izašla iz mode – samo je menjala svoje varijacije, krojeve i detalje.

Razlog njihove popularnosti leži u svestranosti. Jedna kvalitetna kožna jakna može u potpunosti da transformiše kombinaciju – od obične do efektne za svega nekoliko sekundi. Bilo da je u pitanju klasičan crni model, oversized kroj ili verzija sa rajsferšlusima i nitnama, rokerka uvek daje dozu stava i samopouzdanja.

Kombinovanje je ono što ovaj komad čini apsolutnim favoritom. Za dnevne varijante, savršeno ide uz farmerke i običnu belu majicu – jednostavno, ali upečatljivo. Ako želiš nešto ženstveniji izgled, spoji je sa haljinom i čizmama – kontrast između nežnog i grubog daje odličan efekat. Čak i uz trenerku i patike, kožna jakna može izgledati kao da si uložila mnogo više truda nego što zapravo jesi.

Za večernje prilike, rokerka se bez problema uklapa uz elegantnije komade – uske pantalone, visoke potpetice ili čak malu crnu haljinu. Upravo ta sposobnost da balansira između casual i chic stila čini je nezamenjivim delom garderobe. Nije ograničena godinama, trendovima ni sezonom.

Ako postoji jedan komad koji vredi imati u ormaru bez obzira na modne promene, to je definitivno kožna jakna. Rokerke su dokaz da pravi stil ne prolazi – on se samo prilagođava vremenu, a pritom zadržava svoju autentičnost i snagu.

Autor: S.Paunović