OVAJ KOMAD ĆE VLADATI PROLEĆEM 2026: Nose ga sve trendseterke, a pristaje SVAKOJ figuri!

Ako ga nemaš u ormaru — kasniš! Evo kako da ga kombinuješ i izgledaš skuplje bez trošenja bogatstva.

Svaka sezona donosi jedan komad koji potpuno preuzme modne ulice, a ovog proleća to je — predimenzionirani blejzer. Od influenserki do poznatih dama, svi ga nose na svoj način, a razlog je jednostavan: praktičan je, elegantan i lako se uklapa u svaki stil.

Predimenzionirani blejzer postao je sinonim za modernu eleganciju. Njegova opuštena forma omogućava da ga nosite i u ležernim i u poslovnim kombinacijama. Uz farmerke i patike daje nonšalantan izgled, dok u kombinaciji sa pantalonama i štiklama stvara utisak luksuza bez previše truda.

Posebno je zanimljivo što ovaj komad odgovara gotovo svim tipovima građe. Zahvaljujući kroju, može prikriti nedostatke i istaći ono najbolje na telu. Ključ je u pravilnom stilizovanju — podvrnuti rukavi, kaiš u struku ili kombinovanje sa uskim komadima garderobe pravi su modni trikovi.

Boje koje dominiraju ove sezone su bež, siva i pastelni tonovi, ali hrabrije dame biraju i jarke nijanse koje odmah privlače pažnju. Uz pravi izbor aksesoara, isti blejzer možete nositi i danju i uveče, što ga čini savršenim ulaganjem.

Ako želite da izgledate moderno, sređeno i skupo bez velikog ulaganja, predimenzionirani blejzer je komad koji morate imati. Jednostavan za kombinovanje, efektan i uvek u trendu — pravi je dokaz da stil ne mora da bude komplikovan da bi bio upečatljiv.

Autor: S.Paunović