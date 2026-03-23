OVAJ KOMAD ĆE VLADATI PROLEĆEM 2026: Nose ga sve trendseterke, a pristaje SVAKOJ figuri!

Ako ga nemaš u ormaru — kasniš! Evo kako da ga kombinuješ i izgledaš skuplje bez trošenja bogatstva.

Svaka sezona donosi jedan komad koji potpuno preuzme modne ulice, a ovog proleća to je — predimenzionirani blejzer. Od influenserki do poznatih dama, svi ga nose na svoj način, a razlog je jednostavan: praktičan je, elegantan i lako se uklapa u svaki stil.

Predimenzionirani blejzer postao je sinonim za modernu eleganciju. Njegova opuštena forma omogućava da ga nosite i u ležernim i u poslovnim kombinacijama. Uz farmerke i patike daje nonšalantan izgled, dok u kombinaciji sa pantalonama i štiklama stvara utisak luksuza bez previše truda.

Posebno je zanimljivo što ovaj komad odgovara gotovo svim tipovima građe. Zahvaljujući kroju, može prikriti nedostatke i istaći ono najbolje na telu. Ključ je u pravilnom stilizovanju — podvrnuti rukavi, kaiš u struku ili kombinovanje sa uskim komadima garderobe pravi su modni trikovi.

Boje koje dominiraju ove sezone su bež, siva i pastelni tonovi, ali hrabrije dame biraju i jarke nijanse koje odmah privlače pažnju. Uz pravi izbor aksesoara, isti blejzer možete nositi i danju i uveče, što ga čini savršenim ulaganjem.

Ako želite da izgledate moderno, sređeno i skupo bez velikog ulaganja, predimenzionirani blejzer je komad koji morate imati. Jednostavan za kombinovanje, efektan i uvek u trendu — pravi je dokaz da stil ne mora da bude komplikovan da bi bio upečatljiv.

Autor: S.Paunović

Dom, Lepota i Moda

Jedan komad koji svaka žena već ima postaje hit proleća: Nosite ga pogrešno godinama

Lifestyle

DOMAĆI SOK OD ŠARGAREPE: Zdravo piće koje osvaja sve više ljubitelja u kafićima, a sada ga možete napraviti i u kućnoj radinosti!

Lifestyle

Ovaj test otkriva da li ćete doživeti duboku starost: Iako deluje prosto, mnogi ne mogu da ga urade! (VIDEO)

Lifestyle

Ne znaš zašto si umoran? Evo šta ti krade energiju svakog jutra – i kako da to presečeš

Lifestyle

U vodu u kojoj se kuva krompir dodajte 1 sastojak: Brže će biti gotov i neće se raspasti ili postati kašast

Lifestyle

Da li ste čuli za 'tehnološki vrat' ? Smrt je po zdravlje, evo kako možete da ga izbegnete