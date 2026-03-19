Jedan komad koji svaka žena već ima postaje hit proleća: Nosite ga pogrešno godinama

Modni stručnjaci otkrivaju kako da uz malu promenu stajling izgleda skuplje, modernije i potpuno drugačije

Svaka sezona donosi nove trendove, ali ponekad najveći modni trik leži u stvarima koje već imamo u ormaru. Ovog proleća, fokus nije na kupovini, već na drugačijem stilizovanju klasičnih komada – a jedan od njih posebno se izdvaja kao apsolutni favorit.

Reč je o običnoj beloj košulji, komadu koji mnogi doživljavaju kao poslovni i pomalo dosadan. Ipak, modni znalci je sada nose na potpuno neočekivane načine – raskopčanu preko topa, vezanu u struku ili kombinovanu sa opuštenim pantalonama i patikama. Upravo ta ležernost daje celom izgledu novu dimenziju.

Ključ je u detaljima. Zasukani rukavi, slojevito nošenje i kombinovanje sa upečatljivim aksesoarima mogu transformisati najjednostavniji komad u trendi outfit. Umesto striktno ispeglanog i zatvorenog izgleda, sada se ceni opuštenost koja deluje spontano, ali zapravo vrlo promišljeno.

Ono što ovaj trend čini posebnim jeste njegova dostupnost. Nije potrebno ulagati u skupe komade da biste izgledali moderno – dovoljno je da promenite način razmišljanja o garderobi koju već posedujete. Moda se sve više vraća individualnosti i ličnom izrazu, umesto slepog praćenja pravila.

Stil nije u tome šta nosite, već kako to nosite. Bela košulja je savršen primer da i najjednostavniji komadi mogu izgledati luksuzno i moderno – ako im damo novu priču.

Autor: S.Paunović