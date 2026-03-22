CIPELE KOJE PRAVE NOGE DO NEBA: Hit model koji žene OBOŽAVAJU briše godine i centimetre!

Izdužuju figuru, idu uz sve i izgledaju skuplje nego što jesu — evo zašto su svi poludeli za njima.

Ako postoji jedan modni trik koji trenutno osvaja društvene mreže i gradske ulice, to su cipele sa špicastim vrhom. Ovaj model, koji se vraća na velika vrata, postao je omiljeni izbor žena koje žele da izgledaju vitkije, više i elegantnije — bez previše truda.

Glavna prednost špicastih cipela jeste njihov vizuelni efekat izduživanja noge. Za razliku od okruglih modela, špic stvara iluziju duže siluete, zbog čega celokupan izgled deluje sofisticiranije. Posebno dobro funkcionišu uz pantalone ravnog kroja ili suknje iznad kolena.

Ono što ih čini još popularnijim jeste njihova svestranost. Mogu se nositi uz poslovne kombinacije, ali i uz ležerne varijante poput farmerki. Uz pravi izbor boje — naročito nude nijanse — efekat produženja nogu postaje još izraženiji.

Modni stručnjaci savetuju da se bira model koji je udoban i kvalitetan, jer preuski špic može biti neprijatan za svakodnevno nošenje. Ipak, kada pronađete idealan par, vrlo brzo će postati vaš omiljeni komad u garderobi.

Špicaste cipele nisu samo prolazni trend — one su modni saveznik koji u sekundi podiže svaki outfit. Ako želite da izgledate viši, elegantnije i doteranije bez mnogo muke, ovaj model je pravi izbor za vas.

Autor: S.Paunović