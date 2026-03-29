OVAN U KREVETU: Strast koja pali, ali i greške koje prave!

U sezoni Ovna sve je intenzivnije – pa i emocije i hemija. Evo zašto su među najstrastvenijima, ali i gde najčešće pogreše.

Zakoračili smo u sezonu Ovna, period kada energija, samopouzdanje i potreba za akcijom dolaze do izražaja. To se ne odnosi samo na posao i svakodnevni život, već i na ljubavne odnose. Ovnovi važe za znak koji ne skriva želje – oni vole direktno, snažno i bez mnogo taktiziranja. Upravo ta otvorenost čini ih izuzetno privlačnim.

Njihova najveća prednost je samopouzdanje. Ovan zna šta želi i ne plaši se da to pokaže, što kod partnera često budi osećaj uzbuđenja i sigurnosti. Uz to, njihova energija i spontanost donose dinamiku koja retko ostavlja prostor za monotoniju. Sa njima je teško upasti u rutinu – uvek postoji doza iznenađenja.

Ipak, ta ista intenzivnost može biti i njihova slaba tačka. Ovnovi ponekad zaborave da odnos nije takmičenje, pa njihova potreba za dominacijom može zaseniti osećaj za partnera. U želji da vode glavnu reč, mogu prevideti suptilne signale druge strane, što vremenom može stvoriti distancu.

Još jedna česta greška je nestrpljenje. Ovan voli brzinu i strast, ali ne razume uvek važnost postepenosti i emocionalne povezanosti. Kada stvari ne idu tempom koji očekuju, mogu izgubiti interesovanje ili delovati previše direktno, što ne odgovara svakome.

Ipak, kada pronađu balans između svoje prirodne vatrenosti i pažnje prema partneru, Ovnovi postaju nezaboravni. Njihova strast tada ne samo da “pali”, već gradi odnos pun energije i bliskosti. U sezoni Ovna, jedno je sigurno – emocije se ne kriju, već žive punim intenzitetom.

Autor: S.Paunović