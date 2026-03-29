OVAN NA POSLU: Genijalni lider ili najteži kolega u kancelariji? Istina koju svi prećutkuju!

Zakoračili smo u sezonu Ovna – vreme ambicije, brzih odluka i jakih karaktera. Ali da li je njihova energija prednost ili izazov u poslovnom okruženju?

Ulazak u sezonu Ovna donosi talas energije, inicijative i potrebe za akcijom. Ovaj znak važi za jednog od najambicioznijih u Zodijaku, pa nije čudo što se Ovnovi često nalaze na vodećim pozicijama ili teže ka njima. Oni ne čekaju prilike – oni ih stvaraju. Upravo zbog te pokretačke snage, u poslovnom svetu često ostavljaju snažan utisak.

Kada je reč o radu, Ovnovi su brzi, odlučni i izuzetno takmičarski nastrojeni. Ne podnose stagnaciju i teško funkcionišu u sporim i rigidnim sistemima. Njihova prednost je što će preuzeti inicijativu kada drugi oklevaju, ali upravo ta brzina ponekad može dovesti do impulzivnih odluka i nedostatka strpljenja za detalje.

Međutim, ono što ih izdvaja jeste njihova potreba za kontrolom i nezavisnošću. Ovnovi teško podnose autoritet, posebno ako imaju utisak da nadređeni nije dovoljno sposoban ili odlučan. U takvim situacijama mogu postati buntovni, direktni, pa čak i konfliktni – što ih u očima kolega može učiniti teškim za saradnju.

S druge strane, kada su motivisani i u okruženju koje im odgovara, Ovnovi su izuzetni lideri. Inspirišu tim svojom energijom, ne boje se rizika i često su prvi koji će stati iza svojih odluka. Njihova hrabrost i samopouzdanje mogu pokrenuti čitav kolektiv – ali samo ako nauče da saslušaju i druge.

Pitanje nije da li je Ovan težak kolega ili genijalan lider – već u kom okruženju se nalazi. Kada nauče da kanališu svoju energiju i obuzdaju impulsivnost, postaju nezaustavljiva sila u poslu. A u sezoni Ovna, njihova energija je zarazna – hteli mi to ili ne.

Autor: S.Paunović